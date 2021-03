''Si près'', ''cruel'', ''magnifique finish'' : la presse étrangère est amoureuse de nos Bleus

Après cette victoire française face au Pays de Galles dans les dernières secondes d'une rencontre âprement disputée, qu'en pense la presse ?

Ce samedi 20 mars, le XV de France et le Pays de Galles ont offert le plus beau match du Tournoi des 6 Nations 2021. Le scénario du match fou a tenu en haleine les supporters des deux pays mais également d'autres amateurs du sport. Mais, selon notre carte d'identité, on peut être déçu ou très heureux de l'issue du match. Est-ce la même chose du côté de la presse étrangère ? Tour d'horizon.

Au Pays de Galles

"So Close". C'est de cette manière que l'un des plus grands journaux du pays, le Wales On Sunday, titre sur la défaite de son équipe. Du côté des Gallois, c'est clairement cette sensation d'inachevé, d'échec, de passer "si près" ou de ce "rêve de Grand Chelem brisé" que toute la presse et les supporters ressentent. "Pourquoi ce sport est-il si cruel", poursuit le Wales On Sunday avant de rappeler la déception de ne pas avoir fait le Grand Chelem malgré un parcours sans faute : "Le sport peut être horrible". Sur le plateau de la BBC, l'ancien centre du Pays de Galles Jamie Roberts s'est dit admiratif de ce match : "Mon coeur n’a jamais battu aussi vite, ces 10 dernières minutes, avez-vous déjà vu un finish comme celui-là ?. C'est l'un des plus grands matchs du Tournoi des six nations que j'ai jamais vu, et je pense qu’il en est de même pour la majorité des spectateurs. Il y avait tout, des essais depuis le début... des essais interdits, des cartons.. Et cette fin, nous n'avons jamais vu ça..." Cette défaite devrait "hanter" les Gallois et provoquer des "insomnies" aux joueurs comme l'affirme Matt Dawson (ancien demi de mêlée anglais des Wasps).

En Angleterre

Et du côté de nos meilleurs ennemis ? En Angleterre, les Bleus continuent d'impressionner après leur défaite face au XV de la Rose. Après cette défaite face au XV de la Rose et un Matthieu Jalibert époustouflant, la presse anglaise continue de tomber lentement amoureuse du XV de France. Premièrement, The Guardian revient sur ce "samedi sensationnel" des 6 Nations qui n'est pas "ordinaire" privé de sa foule habituelle et sur cette forteresse que devient le Stade de France : "Désormais, chaque fois que quelqu’un mentionnera le Stade de France, les supporters du Pays de Galles maudiront à jamais le souvenir du Grand Chelem qui s'est envolé". Le journal anglais explique également que "rien n'est fini" : "Comme quoi, ce n'est jamais fini. Jamais un Grand Chelem n'avait été aussi cruellement enlevé."

La BBC ne cache pas son enthousiasme concernant le match fabuleux des Bleus : "Quel match extraordinaire. Drame absolument époustouflant et peut-être la fin la plus remarquable de tout match de l'histoire des Six Nations". Le média anglais pense tout de même à la terrible désillusion des Gallois qui pourront tout de même gagner le Tournoi : "Lorsque le Pays de Galles se réveillera demain matin, les corps endoloris et émotionnellement épuisés, ils pourront au moins se consoler en sachant qu'ils pourraient encore gagner le championnat des Six Nations".