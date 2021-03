''Génie gaulois'', ''meilleur match'', ''éblouissants'' : la presse étrangère s'agenouille devant nos Bleus

La presse anglaise a été séduite par la prestation du XV de France ce week-end malgré la défaite face aux Anglais.

Ce samedi, le XV de France s'est incliné face au XV de la Rose après avoir débuté le match sur les chapeaux de roues grâce à une réalisation d'Antoine Dupont. Derrière, les Anglais ont accéléré en imposant leur jeu et leur physique. Jusqu'à l'une des dernières actions où Maro Itoje s'écroule dans l'en-but français et redonne l'avantage aux siens. Mais qu'a pensé la presse étrangère de cette défaite française 23 à 20 ?

On se souvient de la dernière rencontre entre Anglais et Français lors de la finale d'Autumne Nations Cup. On se souvient surtout de la presse anglaise qui avait qualifié les Bleus de "farce" suite à la guerre FFR vs LNR ne mettant pas à disposition les titulaires. Rugbypass relayait avant le match une intervention d'Eddie Jones, entraîneur du XV de la Rose, qui déclare à propos du XV de France de Galthié : "Ils ont créé une version moderne de leur ancien jeu". Le média anglais déclare également que cette équipe est nouvelle : "C'est une France différente après tout, une France où l'équipe de Fabien Galthie se bat pour les trophées et ne se dérobe pas comme les équipes de la dernière décennie sous Jacques Brunel, Guy Noves et Philippe Saint-André". Pour Jones, les Bleus ont trouvé le bon équilibre entre "jouer intelligemment et continuer à jouer avec le flair traditionnel français" : "Je ne suis pas un historien donc je ne peux vraiment pas adhérer à ce genre de théorie (cf du tempérament gaulois) et je trouve que ce n'est probablement pas la façon de parler de nos jours. Je ne veux donc pas entrer dans une discussion à ce sujet, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont une équipe très bien entraînée qui joue selon un certain schéma. Qui ont un long jeu au pied, un haut jeu au pied, ils ne jouent rien dans leur moitié de terrain et une fois qu'ils entrent dans la vôtre, ils essaient de créer des situations où ils peuvent jouer comme ile faisaient avant". Jones a également déclaré ceci : "Vous allez en France et vous voyez des enfants jouer au toucher comme on le voit en Nouvelle-Zélande. Ils aiment jouer avec la vitesse du ballon, ils aiment jouer sur l'élan et quand Dupont prend de l'élan autour du ruck, il est très dangereux".

The Telegraph estime que "la fluidité du jeu offensif français" grâce à "un groupe qui a pleinement contribué au meilleur match du Tournoi, plein de fougue et de magie" a été appréciable. Mais dans un autre article, le quotidien anglais note la belle prestation de son demi de mêlée Ben Youngs, même si "le développement d'un autre demi de mêlée dans le groupe anglais doit être la priorité d'Eddie Jones".

The Guardian titre "Jalibert et Dupont éblouissant dans la défaite, montre que la France est encore là". Mais ce n'est pas tout, le numéro 10 de l'UBB est qualifié de "talentueux" par le journal anglais qui estime que si les Bleus n'ont pas gagné depuis 2005 à Londres, ils ont gagné des "nouveaux amis". Le Times note également le premier essai d'Antoine Dupont qui est révélateur de sa "capacité infaillible à être au bon endroit au bon moment" et Julien Marchand aussi : "ce talonneur moderne formidablement fort et mobile". Le deuxième essai suite à la belle combinaison des Bleus est qualifié de "génie gaulois", "Jalibert faisant flotter la balle vers un Damian Penaus seul sur l'aile droite, oh la la". Vous l'aurez compris, The Times a décidé de déclarer son amour à Matthieu Jalibert avec notamment des passages de son ancien entraîneur à l'UBB, Rory Teague.

Du côté de nos prochains adversaires, les Gallois, on découvre d'Alun Wyn Jones n'a pas "peur" du dénouement de ce samedi à Paris. Il déclare à Planet Rugby que son équipe relèverait le défi. On sait qu'ils ont renversé les Bleus à trois reprises sur les 4 dernières visite au Stade de France, mais le Pays de Galles devra aller glaner un Grand Chelem à l'extérieur : "A bien des égards, c'est une situation similaire à l'automne mais sans les supporters en France. C'était un jeu clinique de leur part. Mais c'était avant le début d'une compétition nouvelle dans une situation différente. Je ne veux pas être hautain, mais le monde avait changé et nous allions entrer dans une compétition (l'Autumn Nations Cup) que nous n'avions pas connue auparavant". Le match est lancé.