Seul contre tous, Teddy Thomas plante un essai plein de vitesse [VIDÉO]

L'ailier international Teddy Thomas a inscrit le premier essai des Racingmen face aux Harlequins.

Ce dimanche, le Racing 92 affronte les Harlequins chez eux pour la deuxième journée de Champions Cup. Après une première victoire a la Paris La Défense Arena face aux Irlandais du Connacht, les Franciliens se doivent de confirmer leurs ambitions européennes au Stoop des Harlequins. Ces derniers se sont inclinés la semaine dernière au Munster sur le score de 21 à 7.

Le match Harlequins vs Racing 92 est plus que bien lancé avec un exploit individuel de Teddy Thomas qui a passé en revue toute la défense des Anglais. Après une touche dans les 30 mètres adverses, l'international Français accélère avant de chercher extérieur et de passer par le périphérique pour inscrire le premier essai de la rencontre. Et ce n'est que son premier ballon avec 3 duels gagnés dès la 4e minute. Tout le talent de l'ailier en une action.