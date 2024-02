RUGBY. XV de France. Confiant mais pas aveugle : ''il y a tout ce qu’il faut pour performer'', lance Alldritt

Le troisième ligne Grégory Alldritt revient pour l'Equipe sur le début de Tournoi des 6 Nations du XV de France. Il sait que les Bleus peuvent mieux faire.

Le troisième ligne international Grégory Alldritt ne sera pas du match du XV de France contre l'Italie à Lille dans le cadre de la 3e journée du 6 Nations ce dimanche. Le Rochelais n'est encore tout à fait remis d'une blessure au genou contractée contre l'Écosse. Malgré son envie de jouer, le double vainqueur de la Champions Cup a toute confiance en ses coéquipiers.

L'entame de compétition compliquée des Bleus n'entame pas l'optimisme du joueur. Dans une récente interview accordée à L'Equipe, Alldritt a partagé une analyse éclairée et passionnée des premiers affrontements du Tournoi des 6 Nations 2024, soulignant la résilience et la détermination de l'équipe. RUGBY. Vers l'Histoire, un record mythique du XV de France à portée de main contre l'Italie !Selon Alldritt, le début de tournoi a été "très, très intéressant", marqué par une continuité stratégique, malgré une déroute initiale contre l'Irlande. La victoire en Écosse est venue comme une affirmation du caractère inébranlable de l'équipe, dans un contexte chargé émotionnellement. "C'était une victoire magnifique émotionnellement et un soulagement", confie-t-il.

Alldritt a également tenu à clarifier ses propos post-victoire contre l'Écosse, insistant sur le fait que le succès, bien que poussif, révélait le caractère du groupe. "C'était une victoire d’hommes qui n’ont pas lâché", affirme-t-il, soulignant l'importance de la mentalité gagnante au sein de l'équipe.

Quand j’ai dit après le match que c’était une de mes plus belles victoires, c’est parce qu’il y avait cette Coupe du monde à digérer puis cette défaite à Marseille.

L'objectif principal reste la victoire, une quête constante pour le XV de France. Alldritt met en avant la nécessité de progresser tout en maintenant une confiance sans faille dans le potentiel de l'équipe. "Je ne vois pas un groupe qui doute", dit-il, mettant en lumière la force et la détermination des Bleus.

Après quatre années marquées par des succès mémorables, les attentes étaient importantes pour ce Tournoi comme elles l'ont été pendant la Coupe du monde. "On travaille pour remonter en puissance au fil des matches. On sait qu’on doit progresser." Le rugby produit à 14 contre l'Irlande n'est pas celui de l'équipe de France. Pourtant, les Tricolores étaient à sept longueurs de la meilleure équipe du monde à l'heure de jeu, rappelle le Rochelais. 6 Nations. Fabien Galthié, paratonnerre du XV de France ? Portrait d'une stratégie médiatiqueEn conclusion, Alldritt refuse de juxtaposer les enjeux du Tournoi des 6 Nations avec ceux de la Coupe du monde. "Peut-être que certains vont dire que je suis aveuglé, mais non, je m’accroche. Il y a tout ce qu’il faut pour performer." La défaite contre l'Afrique du Sud est digérée, et le focus est désormais tourné vers l'amélioration et la préparation pour les prochains défis.

En touche, bien sûr qu’il y a besoin d’améliorations mais sur les ballons portés, on a été très bons. J’ai totalement confiance en l’équipe.

Le parcours du XV de France dans ce Tournoi est un témoignage de leur résilience, de leur évolution constante, et de leur quête incessante d'excellence, malgré les obstacles. "Contre l’Irlande, nous les joueurs, on s’est trompé sur le rugby et notre stratégie sur le terrain." Si ce nouveau cycle n'a pas commencé sous les meilleurs auspices, Alldritt promet des jours meilleurs aux supporters du XV de France.