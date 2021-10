RUGBY. WTF. Le jour où Paul O’Connell s'est pris pour Shakira sous les yeux de George North

Le Gallois George North raconte sa rencontre avec la légende Paul O’Connell. À l'époque, le jeune ailier ne savait pas comment aborder l'Irlandais.

Ce 20 octobre, Paul O'Connell fête ses 42 ans. À cette occasion, retour sur une anecdote cocasse racontée non pas par un compatriote, mais un adversaire. En 2017, le Gallois George North était l'invité de l’émission Land Rover Tracking The Lions, présentée par Will Greenwood l’ancien trois-quarts centre de l’équipe d’Angleterre. Durant son passage, l’ailier était revenu sur sa rencontre avec Paul O'Connell lors de la tournée des Lions Britanniques en Australie en 2013. North était alors âgé d’à peine 21 ans, et Paul O’Connell de 34. Le Gallois confiait qu’à l’époque, il voyait le seconde ligne comme un « héros » ou bien une « légende ». Le hasard faisant bien les choses, les deux coéquipiers se retrouvèrent dans la même chambre d’hôtel pour la tournée. Mais l'Irlandais est déjà sur place et North ne savait pas comment se présenter. Avant ce jour, il l'avait seulement croisé après les matchs. Le jour où...Paul O'Connell a défié les Bleus en mode guerrier avec une grave blessureEnsuite, on laisse George North vous raconter sa petite histoire : "Assis sur mon lit, attendant qu'il sorte, je me demandais si je devais me lever et lui serrer la main ? Ou lui faire un câlin ? Mais il vient de sortir de la douche, c'est un peu bizarre maintenant...". Avant de finir : "Et à ce moment-là, je l'entends chanter une chanson. Et avec son gros accent irlandais, il commence à chanter du Shakira. Tu sais celle-là, "Hips Don't Lie". Oh bébé quand tu parles comme ça ! Avec le plus gros accent irlandais qui soit. Et puis il fait ''Shakira Shakira'' et à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. Et quand il est sorti, j'ai pensé... oh il est normal." Comme quoi, pas si impressionnant que ça le Paul O’Connell.