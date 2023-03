RUGBY. Voici les dates à retenir de la saison 2023-2024 de Champions Cup

Les saisons 2022-2023 de Champions Cup et de Challenge Cup ne sont pas encore finies qu'on connaît déjà les dates de la prochaine. Nous détaillons cela ci-dessous.

Une compétition en 6 mois

L'EPCR a divulgué les dates de la prochaine saison de Champions Cup, et également de l'EPCR Challenge Cup. Les deux compétitions européennes se dérouleront sur huit week-ends au total, avec deux journées consécutives à partir du mois de décembre 2023, puis deux nouvelles au mois de janvier. Ces 4 premières journées seront dédiées exclusivement aux matchs de poules ! Ensuite, pour la phase qualitative, elle commencera le week-end du 6 et 7 avril 2024, avec des matchs aussi le 5 avril, pour les huitièmes de finale. Puis, les quarts de finale auront lieu le 12/13/14 avril. En ce qui concernera les demi-finales, elles se joueront plus tard avec des matchs le 3/4/5 mai, tandis que la finale de la Champions Cup sera quant à elle le 25 mai. La finale de l'EPCR Challenge Cup se jouera la veille de cette finale.

Le détail des dates

Phase de poules :

Journée 1 : 8/9/10 décembre 2023

Journée 2 : 15/16/17 décembre 2023

Journée 3 : 12/13/14 janvier 2024

Journée 4 : 19/120/21 janvier 2024

Phase finale :

Huitième de finale : 5/6/7 avril 2024

Quarts de finale : 12/13/14 avril 2024

Demi-finales : 3/4/5 mai 2024

Finale de l'EPCR Challenge Cup : vendredi 24 mai 2024

Finale de la Champions Cup : samedi 25 mai 2024

