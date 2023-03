RUGBY. VIDEO. Revivez l'intégralité du match Angleterre/France de 2005 : la dernière victoire tricolore

Si proche du crunch, opposant l'Angleterre à la France, comment ne pas se remémorer la seule victoire tricolore au 21 ème siècle ? C'était en 2005, il y a maintenant 18 ans !

Une victoire historique

En 2005, la France et l'Angleterre sont les deux équipes favorites au titre du Grand Chelem, et ont des arguments à faire valoir. Côté français, le Tournoi des 6 Nations 2004 s'est traduit par un succès, et c'est avec la casquette de champion que la bande à Chabal se déplace à Twickenham. Pour nos amis anglo-saxons, ils n'étaient pas moins que les champions du monde 2003, couronnés en Australie face aux Wallabies. Néanmoins, si l'équipe de France était au complet, les Anglais avaient, quant à eux, quelques absents de marque, tels que Jonny Wilkinson notamment, qui avait réalisé une saison quasiment blanche suite à de nombreuses blessures. Si le match était des plus indécis, ce sont tout de même nos Bleus qui étaient parvenus à remporter la partie, en réalisant un retour phénoménal à la faveur d'un 12 à 0 infligé au XV de la Rose en deuxième période. Pour les Anglais, les fautes à répétition avaient été punies par l'excellent Dimitri Yachvili, homme du match ce jour-là et bourreau des Anglais. Le Biarrot avait crucifié l'Angleterre en 2004, un an plus tôt, pour s'emparer du Grand Chelem, et comme si cela ne lui avait pas suffi, il avait remis le couvert cette année-là. Avec un 6 sur 6 face aux perches, le demi de mêlée avait été impressionnant de sang-froid, lui qui n'avait que 24 ans. Pour profiter de cette rencontre, voici la vidéo du match au complet ci-dessous.

Une magnifique génération

Mais alors, comment se fait-il que la France n'ait plus réussi à vaincre les Anglais chez eux ? Si ce jour-là, la victoire des Bleus relevait de l'exploit, avec un peu plus de recul, cette génération de joueurs était très talentueuse ! Pour faire simple, ou presque, chaque poste était occupé par des légendes du rugby français, qui ont marqué le sport par leur exploit et leur longévité la sélection tricolore. De plus, bien que l'équipe de France ait déjà eu de meilleures lignes de trois quarts, le 8 de devant fait partie des plus robustes que la France n'ait jamais connue, avec des pointures comme Pelous, Chabal, Betsen ou encore Nicolas Mas. Pour se replonger un petit peu plus dans ses merveilleuses années du 15 de France, voici la composition de l'époque !