RUGBY. Valence-Romans champion de Nationale, les promus de Nationale 2 sont connus !

Alors que Valence a décroché un joli titre face à Dax ce samedi après-midi, la Nationale 2 est sur le point de rendre son verdict.

Valence ne s’est pas laissé faire par Dax

Face à Dax, le Valence-Romans Drôme Rugby remporte son premier titre de Nationale sur le score de 26 à 19. Ce samedi 27 mai à Tarbes, les deux formations bientôt professionnelles se sont livrées une bataille acharnée. Entre les Landais et les Drômois, le débat a été serré et tourne finalement à l’avantage des joueurs du Sud-Est. Dans un premier temps, Dax a dominé le match. Ces derniers retrouvaient les vestiaires avec un avantage au score à la mi-temps (8 à 9).

Mais aux alentours de l’heure de jeu, Valence revenait dans la course à l’aide d’un essai. Dominateur en mêlée, Ils ont ensuite pu récupérer quelques précieuses pénalités que le buteur Lucas Méret s’est empressé de confirmer. Dans cette dernière demi-heure à l’avantage des hommes au damier, un ultime essai a scellé la victoire en fin de partie. Offrant un titre historique au club fondé en 2016 par la fusion de l'US Romans Péage et du ROC La Voulte Valence.

La Nationale a ses promus !

La Nationale 2 a rendu son verdict et se sont finalement Vienne et Périgueux qui accèdent à l’antichambre de l’élite. Après des demi-finales serrées entre les Isérois et les Basques, ce sont les hommes de l’est de la France qui sortent vainqueur de ce duel avec 3 petits points en leur faveur. Du côté de la Dordogne, l’équation a été beaucoup plus simple. Après une très large victoire à l’aller, Périgueux n’avait qu’à fermer le jeu sur cette manche retour. Pari réussi pour les Périgourdins qui accèdent à la Nationale. Désormais, le premier titre de l’histoire de la Nationale 2 reste à jouer entre les deux formations le 4 juin prochain.

Résultats :

Périgueux 17 - 10 Stade Métropolitain

Saint Jean de Luz 27 - 17 Vienne

