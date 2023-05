Rugby. Une saison de tous les records en termes d’affluence pour l’EPCR

Alors qu’il reste les finales de Champions et Challenge Cup à jouer, l’EPCR a d’ores et déjà battu une affluence record dans les stades cette saison.

De l’Afrique du Sud à l’Europe, ces éditions de la Champions et Challenge Cup ont été une véritable succès. Tant sur le jeu proposé que sur l’affluence dans les stades. En effet, plus d’un million de supporters étaient présents dans les stades pour la Champions Cup cette saison. Pour la première fois depuis l’exercice 2013-2014, cette barre symbolique du million a été dépassée.

En Challenge Cup, l’EPCR affirme que 400 000 supporters étaient présents tout le long de la compétition pour encourager leur équipe. Un très beau ratio.

Le président de l’EPCR, Dominic McKay ne s’y trompe pas et est revenu sur cette présence exceptionnelle dans les stades : “Cette saison a été extraordinaire, que ce soit en Champions Cup ou en Challenge Cup. Avec plus d’un million de supporters ayant assisté aux rencontres à travers l’Europe et l’Afrique du Sud, la portée, la qualité et l’envergure des compétitions de l’EPCR ont une nouvelle fois été démontrées. Un immense merci à tous les supporters assistant aux rencontres depuis les tribunes à travers l’Europe et l’Afrique du Sud, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs à travers le monde.”

Deux finales encore à jouer

Alors que l’épisode européen va prendre fin dès samedi après la finale de Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster, les affluences vont une nouvelle fois être très satisfaisantes. Les deux finales vont se jouer à l’Aviva Stadium de Dublin. Pour le match entre Toulon et Glasgow, près de 35 000 personnes sont attendues. En revanche, le mythique stade irlandais sera à guichets fermés pour la finale de Champions Cup qui oppose le Leinster à La Rochelle avec 51 700 supporters présents pour l’occasion. De très belles affluences qui promettent une belle fête sur le terrain et dans les tribunes.