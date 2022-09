RUGBY. Un Springbok soupçonné d’avoir eu des relations intimes avec un membre du staff

Un champion du monde Springboks aurait commis un adultère avec la diététicienne du groupe, une information confirmée par la fédération.

C'est une info dont l'Afrique du Sud n'avait pas réellement besoin. Ce dimanche 11 septembre, l'ouvreur des Springboks Elton Jantjies s'est retrouvé les pieds dans le plat. En effet, l'hebdomadaire sud-africain Rapport a déclaré que le joueur entretiendrait une relation intime avec un membre du staff des Springboks. L'ancien Palois, marié, aurait commis un adultère avec la diététicienne officielle des champions du monde avant le match face à la Nouvelle-Zélande le 13 août dernier. Cette relation a ensuite été indirectement confirmée dans un communiqué officiel de la fédération sud-africaine stipulant : "La direction des Springboks a été mise au courant des relations entretenues entre Elton Jantjies et la diététicienne de l'équipe Zeenat Simjee. Aucune règle ou protocole n'a été violé. Cependant, les deux concernés retournent en Afrique du Sud afin d'éviter toute distraction liées aux préparatifs de l'équipe avant le test-match contre l'Argentine."



Champion du monde en tant que doublure d’Handre Pollard, l’ancien numéro 10 des Lions a porté la tunique verte et or à 46 reprises. Cadre régulièrement appelé, il était attendu face à l’Argentine pour être le titulaire au poste d’ouvreur. En effet, Handre Pollard est blessé et ne pourra assurer son rôle. En l’absence de l’habituel remplaçant, le staff des Boks devra donc composer en mode casse-tête.

En attendant, Damian Willemse ou François Steyn pourraient assurer l'intérim au poste d'ouvreur. Solution encore plus originale, le retour de Kolbe était initialement prévu pour la fin du Rugby Championship. Si l'on n'a aucune nouvelle récente de l'état de rétablissement du trois-quarts toulonnais, l'imaginer avec le 10 dans le dos pourrait être beau à voir. Après tout, le Springbok était souvent efficace à ce poste du côté du Stade Toulousain. Une affaire à suivre donc, surtout qu'une défaite ce week-end rendrait presque impossible toute victoire du Rugby Championship pour les coéquipiers de Siya Kolisi.