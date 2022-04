RUGBY. Un ancien vainqueur du Grand Chelem en 2018 prend précocement sa retraite

L'international irlandais Dan Leavy, troisième ligne du Leinster, a annoncé mettre un terme à sa carrière à l'âge de 27 ans seulement.

C'en était trop pour Dan Leavy. Le flanker du Leinster, et international avec l'Irlande (11 sélections), a annoncé mettre un terme à sa carrière de joueur de rugby. Pour cause : des problèmes de genou récurrents qui l'empêchent de performer au plus haut niveau. Une blessure survenue en quart de finale de Coupe d'Europe en 2019 face à l'Ulster, qui l'a tenu éloigné des terrains un long moment.

Malgré un retour en 2020 et quelques matchs effectués depuis, il n'a pu réellement retrouver le niveau qui était le sien en 2018. Il avait été cette année-là vainqueur du Grand Chelem avec l'Irlande dans le Tournoi des Six Nations, puis de la Ligue Celte et de la Coupe d'Europe en finale face au Racing 92 à Bilbao. Dan Leavy, joueur explosif et perforateur, a cruellement manqué à l'Irlande en 2019 pendant la Coupe du Monde au Japon.

J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me remettre de la blessure au genou subie en 2019, mais malheureusement, je ne peux plus rien faire ni demander plus à mon corps. Je suis très fier de tout ce que j'ai accompli au cours de ma courte période en tant que joueur professionnel.

RESUME VIDEO. Le récital de l'équipe de France féminine qui passe 40 points à l'Irlande

L'Irlande peut regretter la perte d'un tel joueur. Mais avec les présences de Jack Conan, Josh Van der Flier, Caelan Doris ou Peter O'Mahony, elle a de la réserve en troisième ligne en vue de la prochaine Coupe du Monde en France.