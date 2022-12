RUGBY. Un ancien joueur de l'USAP victime d'un malaise cardiaque avant une rencontre de Fédérale 1

Ce dimanche, lors d'une rencontre de Fédérale 1 entre Céret et Grasse, un joueur a été victime d'un malaise cardiaque juste avant le match. Et selon les dernières informations, il s'agit de Christophe André.

Ce dimanche, la rencontre entre Grasse et Céret en Fédérale 1 a été entachée par une bien mauvaise nouvelle. En effet, peu avant le début du match, un des joueurs de Céret s'est effondré sur la pelouse du Stade Jean-Girard, alors que celui-ci s'échauffait. Victime d'un malaise cardiaque, ce dernier a rapidement été pris en charge par les secours, avant d'être évacué en urgence au centre de réanimation de l’hôpital Simone Veil à Cannes. Heureusement, l'état du joueur s'est depuis stabilisé, même s'il se trouve encore en soins intensifs. Et selon les dernières informations, il s'agit de Christophe André, ancien pensionnaire de Top 14, passé notamment par Perpignan et Oyonnax.

À 36 ans, celui qui avait mis fin à sa carrière professionnelle il y a deux ans après un dernier passage à Provence Rugby, devait disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs ce week-end. Souhaitons-lui un prompt rétablissement.