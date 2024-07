RUGBY. TRANSFERT. Le Néo-Zélandais Jono Gibbes fait son retour en Top 14 pour aider le LOU

L'annonce est officielle : Jono Gibbes, l'entraîneur des Baby Blacks, deviendra consultant pour le LOU Rugby après la Coupe du Monde U20.

Le LOU Rugby officialise l’arrivée de Jono Gibbes au sein de son staff pour la saison prochaine. L'actuelle sélectionneur des Baby Blacks prendra ses fonctions de consultant à l’issue de la Coupe du Monde U20.

Le staff du LOU Rugby va se renforcer en vue de la saison prochaine avec la venue de Jono Gibbes. L’actuel entraineur des Baby Blacks interviendra en tant que consultant et rejoindra Lyon à l’issue de la coupe du Monde U20 pour participer à la préparation estivale.

Après une expérience mitigée à Clermont, où une défaite en Champions Cup contre Leicester avait scellé son sort en janvier 2023, Gibbes retourne dans le Top 14.

Son parcours en France, riche et varié, inclut des passages à La Rochelle et à Clermont, où il a marqué les esprits par son expertise et son engagement.

Revenu en Nouvelle-Zélande après son licenciement, Gibbes n’est pas resté inactif. Il a su rebondir en tant qu’entraîneur des ressources et du développement du XV chez les Chiefs. Il a également pris en main les Junior Blacks, qu’il a menés au succès lors du Rugby Championship U20 en mai dernier.

Son passage chez les Baby Blacks a été couronné de succès, avec une victoire contre la France en poule A du Championnat du Monde des Moins de 20 ans. Ils retrouveront d'ailleurs les Bleuets ce dimanche en demie.

Les performances de son équipe ont non seulement renforcé sa réputation, mais ont aussi confirmé ses compétences en tant que stratège et meneur d’hommes. Via L'Equipe, le LOU précise que "le directeur sportif Fabien Gengenbacher poursuivra le pilotage de l'ensemble du projet sportif du club."

À Lyon, Gibbes retrouvera un environnement qu’il connaît bien et où son expertise sera précieuse. Le LOU Rugby, avec ses ambitions renouvelées, bénéficie d’une addition de poids à son staff.