RUGBY. TRANSFERT. L'ancien parisien Antoine Burban va rebondir en Fédérale 1

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, l'ancien troisième ligne du Stade Français Antoine Burban va rejoindre le staff du Paris Université Club.

Top 14. Stade Français. Antoine Burban bientôt dans le staff parisien ?Antoine Burban n'en a pas vraiment terminé avec le rugby. Le néo-retraité du Stade Français va rester dans l'ovalie. Et s'il avait été question un temps qu'il intègre le staff parisien, c'est au sein de l'encadrement d'une autre formation de la capitale qu'il va évoluer. Non pas le Racing 92, que les supporters du Stade Français se rassurent. Mais du Paris Université Club si on en croit les informations de Midi Olympique. Pensionnaire de Fédérale 1, le PUC va pouvoir compter sur l'énorme expérience de l'ancien 3e ligne internationale (4 sélections). Pour l'heure, on ne sait pas encore quel sera le rôle de celui qui aura bientôt 35 ans. On peut imaginer qu'il prodiguera de précieux conseils aux avants du PUC dans les rucks ou en en mêlée. Une expérience en tant qu'entraîneur qui pourrait le mener à l'avenir à rejoindre le Stade Français.