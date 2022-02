RUGBY. Toujours championne du monde, la France remettra son titre en jeu en 2023 chez les U20

Après trois années blanches, les championnats du monde U20 de Rugby reviendront en 2023. La France y défendra (enfin) son titre.

Les Bleuets défendront-ils enfin leurs titres de champion du monde U20 de 2018 et 2019 ? "Oui", selon la fédération internationale World Rugby, qui a annoncé que la compétition des jeunes reprendrait l'an prochain en 2023. Les éditions 2020, 2021 et récemment 2022 annulées pour cause de Covid-19, la prochaine compétition devrait enfin avoir lieu l'an prochain. Un manque à gagner sportif pour tous les jeunes espoirs du rugby international.

"Nos tournois U20 ont été très populaires depuis leur création et ont prouvé qu'ils étaient un moyen efficace pour les jeunes talents de nos fédérations de s'épanouir, d'acquérir une expérience significative et de se préparer au rugby international " selon Bill Beaumont, président de World Rugby. "Des joueurs de rugby prometteurs venant du monde entier se sont vu refuser la chance de concourir au plus haut niveau pendant trop longtemps et nous sommes très heureux de confirmer le retour de notre Championnat du Monde U20 et de notre Trophée U20 World Rugby en cette année très spéciale pour ce sport ".

Depuis la création du championnat en U20, de nombreux joueurs vainqueurs de la compétition, ont plus tard remporté la Coupe du Monde. Sam Whitelock, Broddie Retallick, Beauden Barrett ou encore Handré Pollard, en sont les symboles. La France, victorieuse en 2018 et 2019, défendrait alors enfin son double titre de 2018 et 2019, réalisé à la faveur d'une génération exceptionnelle dont le prochain mondial en France serait son avènement.