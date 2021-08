Rugby. Top 14/Pro D2. Où et quand voir un match de rugby ce week-end ?

Un petit tour des matchs amicaux qui peuvent se trouver à proximité de chez vous, ou de votre lieu de vacance.

Nous sommes au début du mois d'août et les Parisiens ont déjà envahi la France entière. Du côté du rugby, la reprise a déjà été faite et les clubs comptent bien se préparer pour une nouvelle saison marathon avec en prime et on l'espère, un retour du public dans les stades.

Avant cela, il faut bien se préparer et quoi de mieux que des matchs de préparation pour mettre en place son plan de jeu et tester le physique des joueurs afin d'ajuster leur préparation ? Tous les clubs de Top 14 et de Pro D2 joueront donc au moins un match amical durant la période estivale. L'année dernière, nous avions découvert que Pau avait réussi un super début de saison après avoir joué 3 matchs de préparation. La corrélation n'était pas poussive et il se pourrait qu'elle pêche cette année concernant les Rochelais. En effet, les coéquipiers de Grégory Alldritt ne joueront aucun match amical avant la reprise du championnat face au Stade Toulousain, champion en titre.

Mardi 10 août

Béziers - Narbonne (à Béziers)

Jeudi 12 août

Carcassonne – Provence Rugby (à Carcassonne)

Vendredi 13 août

Brive – Stade Français (à Tulle)

Perpignan – Montpellier (à Perpignan)

Aurillac – Bourgoin (à Aurillac)

Bayonne – Soyaux-Angoulême (à Bayonne)

Mont-de-Marsan – Agen (à Mont-de-Marsan)

Bourg-en-Bresse – Oyonnax (à Bourg-en-Bresse)

Montauban – Colomiers (à Montauban)

Nevers – Grenoble (à Nevers)

Lundi 16 août

Vannes – Rouen (à Grand-Champ)