RUGBY. Retraite immédiate à seulement 30 ans pour cet ancien champion de France avec Castres

L'ailier canadien Taylor Paris est contraint de mettre un terme à sa carrière pour raisons médicales. Il n'avait plus joué depuis la fin de la saison dernière.

" Je tiens à remercier le club pour son soutien à l’annonce de cette fin de carrière, et je veux également remercier les supporters". Âgé seulement de 30 ans, Taylor Paris est contraint de mettre un terme à sa carrière pour raisons médicales. L'annonce a été faite par Oyonnax, club qu'il a rejoint en 2020 et avec qui il a joué 35 matchs. Cette saison, il n'avait cependant pas pu participer à la moindre rencontre. "Il était malheureusement éloigné des terrains depuis le barrage victorieux de PRO D2 contre Colomiers, en mai dernier", rappelle l'USO. Il avait en effet été victime d'une commotion à l'époque. Il n'a pas eu le feu vert des médecins pour reprendre la pratique du rugby.



L'ailier canadien aura connu une belle carrière dans l'Hexagone. Avant d'être champion de France avec Castres en 2018, il a porté les couleurs d'Agen jusqu'en 2017, participant à 77 matchs. Puis, il a passé trois nouvelles années à Castres, remporté le Brennus et évolué en Champions Cup. International canadien, il a participé à la Coupe du monde en 2019 au Japon et affronté les All Blacks. C'est son unique match dans cette compétition. Il n'avait en effet pas été aligné en 2011 lors du Mondial en Nouvelle-Zélande. Si Oyonnax n'a pas pu compter sur lui, il domine néanmoins la Pro D2 cette saison avec 12 victoires au compteur et 16 longueurs d'avance sur le deuxième.