RUGBY. Personne n'en parle, mais les Wallabies enchaînent aussi les défaites

Humilié par les Argentins dans le Rugby Championship, les Australiens enchaînent les contre-performances depuis plusieurs mois.

RESUME VIDEO. Les Springboks font les frais du réveil des All Blacks et encaissent 35 pointsAvant leur victoire ce samedi sur l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande n'avait remporté qu'un seul de ses six derniers matchs. L'Irlande par trois fois, la France ainsi que les Boks avaient infligé une défaite aux Kiwis. L'une des pires séries de revers de l'histoire du rugby néo-zélandais. Une situation qui a beaucoup fait parler, entraîné de nombreuses critiques, et mis en danger le poste du sélectionneur d'Ian Foster. Malgré la réaction lors du deuxième match, il n'est d'ailleurs pas certain que ce dernier aille jusqu'à la Coupe du monde. Il faut dire que la pression populaire est forte, tout comme celle des partenaires. Les All Blacks sont bien plus qu'une équipe de rugby. Les attentes sont énormes, notamment en raison du palmarès et des performances de cette nation. VIDEO. Rugby Championship. Victoire record de l'Argentine sur l'Australie avec 7 essais marquésPas très loin de la Nouvelle-Zélande, une autre grande sélection du rugby mondial traverse une période compliquée sans pour autant déchaîner les foules. On parle ici de la voisine australienne. Ce samedi, les Wallabies ont connu leur pire défaite face à l'Argentine. Encaissant près de 50 points et sept essais de la part des Pumas. Un résultat qui ne présage rien de bon pour l'Australie. Celle-ci reste en effet sur une triste série de six défaites lors de huit derniers matchs. Comme la Nouvelle-Zélande, elle a perdu sa tournée face à l'Angleterre et n'avait guère été plus performante en novembre dernier. Ce Rugby Championship pourrait bien être un calvaire avec la réception à venir des Springboks par deux fois puis deux déplacements en Nouvelle-Zélande en septembre. Les Wallabies pourront se rassurer en se disant qu'en 2021, ils avaient battu les Sud-Africains à deux reprises en l'espace d'une semaine. lls ne sont pas à l'abri d'une saison cauchemar comme en 2018 où ils n'avaient remporté que quatre matchs sur treize.