Angleterre. Personne ne s’y attendait : Anthony Watson (56 sél.) dit adieu au rugby à 30 ans

L'ailier anglais Anthony Watson (56 sélections) a mis un terme à sa carrière "pour raisons médicales" avec beaucoup d'émotions.

À seulement 30 ans, Anthony Watson, l’ailier anglais, a annoncé sa retraite pour des raisons médicales. Une fin prématurée pour celui qui aura marqué de son empreinte le XV de la Rose, les Leicester Tigers, et le rugby mondial.

Ce vendredi 17 janvier, son club et la Fédération anglaise ont confirmé une nouvelle qui flottait depuis quelque temps dans le monde du rugby : Watson, en proie à des blessures récurrentes, raccroche les crampons.

Un athlète au sommet freiné par son corps

Depuis ses débuts avec les London Irish, Anthony Watson a impressionné par sa vitesse et sa capacité à transformer des situations anodines en actions d’essai. Passé ensuite par Bath, puis Leicester, il a également brillé sous le maillot de l’Angleterre avec 56 sélections.

Pourtant, les dernières années ont été un combat contre les blessures : mollet, tendon d’Achille, dos… Des pépins physiques qui l’ont privé de la Coupe du Monde 2023 et limité à seulement cinq apparitions cette saison avec les Tigers. « Pouvoir jouer pour l’Angleterre 56 fois est un rêve devenu réalité. Tout ce que je voulais, c’était jouer une fois pour mon pays. Je peux regarder en arrière avec fierté et un sourire aux lèvres », a déclaré Watson.

Les Lions britanniques et un palmarès éloquent

Triple vainqueur du Tournoi des Six Nations (2016, 2017, 2020), Anthony Watson a aussi été un joueur clé des Lions britanniques et irlandais, participant aux tournées de 2017 et 2021.

« Quand j’ai débuté, mon objectif était simple : rendre mon père fier et jouer devant mes parents. Aujourd’hui, je peux dire que j’ai accompli cela. J’ai même partagé des moments sur le terrain avec mes enfants », a confié l’ailier dans un dernier hommage chargé d’émotion.

Steve Borthwick, sélectionneur du XV de la Rose, a rendu un vibrant hommage : « Anthony est un professionnel humble et travailleur. Il a non seulement marqué l’histoire sous le maillot anglais, mais il a aussi été un modèle pour tous ceux qui rêvent de représenter leur pays. »