RUGBY. Ollivon capitaine, Penaud, Cretin ou Spring titulaires : des Barbarians Britanniques à fort accent français pour défier l'Angleterre

Les Barbarians Britanniques, coachés par Fabien Galthié et son staff, ont dévoilé l'équipe qui affrontera l'Angleterre ce dimanche (16 heures). Sans surprise, on retrouve un fort contingent tricolore.

Ce dimanche, les Barbarians Britanniques affrontent l'Angleterre à Twickenham (16 heures), pour une affiche de gala. Fabien Galthié et son staff, nommés pour diriger les Barbarians cette semaine, ont fait appel à un grand nombre de joueurs français ou de joueurs, évoluant en Top 14. Les Barbarians ont d'ailleurs communiqué leur XV de départ sur leurs réseaux sociaux et comme évoqué, ce dernier aura un fort accent français. Charles Ollivon sera, par exemple, capitaine, tandis que Damian Penaud prendra place sur une aile. La révélation Max Spring est propulsé titulaire à l'arrière tandis que le jeune ailier géorgien du LOU, Davit Niniashvili débutera également la rencontre.

Devant, on retrouve Will Skelton. Non convoqué avec l'Australie, le colosse seconde ligne sera associé à George Kruis, seul joueur du squad à ne pas jouer en France. Enfin, petite surprise, puisque Levani Botia sera titulaire sur l'aile de la troisième ligne. La plupart des joueurs français alignés, devraient, par la suite, prendre part à la tournée au Japon.