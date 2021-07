Rugby No Limit : Le conseil de classe évalue l’édition 2021

Le samedi 10 juillet, c’était le retour du Rugby No Limit à Launaguet. Pour vous, le conseil de classe du Rugbynistère est passé par là.

Michel n’en peux plus, ça fait maintenant plus d’un an qu’il n’a pas pu enchainer le fameux combo PBYE (Peña Baiona - Yeux d’Emilie). Le Covid est emmené aux congés forcés de ses cordes vocales. Mais que Michel soit rassuré, le Rugby No Limit sur le thème des Férias avait tout prévu pour qu’il puisse rattraper ces longs mois de repos. En hommage à ce valeureux guerrier, le conseil de classe du Rugbynistère vous livre ses mentions.

Ventripaquito : Encouragements

Pour 2021, le Rugby No Limit livrait l’une de ses toutes dernières inventions : le ventripaquito. Un mélange de Ventriglisse et de Paquito (merci Sherlock), qui a permis à certains de se sentir comme des pingouins sur la banquise. Le but ? Une course de quelques minutes où le but est de courir pour s’élancer en ventriglisse avant de récupérer des verres d’eau que le candidat doit tenir sans en faire renverser lors d’un paquito, puis verser l’eau dans un seau. A la fin, l’équipe ayant le plus d’eau dans son seau gagne. Le jeu idéal si jamais vous voulez poursuivre la compétition même lors des 3èmes mi-temps.

La Buvette : Félicitations

Appelez Tintin, on a retrouvé la Licorne. Elle était dans les fûts et gobelets du Rugby No Limit 2021. Merci aux copains du Ministère d’avoir permis aux participants de se sustenter et de répondre à la question préférée de ton tonton beauf : “Tu trouves pas qu’il fait soif là ?”.

Jeff : Honorable

Vous ne connaissez pas Tonton Jeff ? C’est le vétéran du Rugby No Limit. Présent à chaque édition, il ne loupe jamais une occasion de piquer le Stade Toulousain dans une conversation. Si cela ne vous dit toujours rien, vous l’avez peut-être vu lors de la soirée de samedi en train de faire tourner son t-shirt au gré de la musique avant de se faire porter et lancer en l’air par plusieurs personnes. Une ovation digne des plus beaux sacres en Top 14.

PS : Il n’est toujours pas prévu que Romain Ntamack fasse du surf sur notre bon vieux Jeff.

Les catalans : Major de promo

C’est bel et bien une autre équipe que les locaux qui ont gagné pour une fois. Un vent de fraicheur qui nous vient de la Catalogne avec l’équipe des Axurits. Même s'ils ont l’air aussi agés que Baptiste Serin, ils ont remporté le tournoi de rugby et sont également arrivés en tête au niveau des activités. Une victoire écrasante qui leur permet de ramener l’horloge à la maison !



L’ambiance : Félicitations

L’expression “plus on est de fous, plus on rit” n’est pas toujours vraie. Et cette édition Mini du plus beau tournoi de Rugby à 5 du monde (rien que ça) l’a prouvée. On a vu certains avoir les appuis de Quade Cooper quand d’autres ont chanté comme Nans Ducuing. C’était juste beau. Mention spéciale aux Auvergnats pour avoir mis le feu tout au long de la journée.

L’attente : Réunion du Conseil de classe

Parce qu’on a attendu deux ans avant de pouvoir de nouveau goûter aux joies du No Limit et qu’on va devoir attendre encore pour les retrouver. Ne vous inquiétez pas, le Conseil de Classe se penche déjà sur la prochaine édition.