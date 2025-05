RUGBY. ''Message ambigu sur la santé des joueurs'' : le carton rouge est-il en train de perdre son sens ?

Déjà testé dans plusieurs tournois, le carton rouge de 20 minutes sera expérimenté dans toutes les compétitions d’élite, du Top 14 à la Coupe du monde féminine, en passant par les Mondiaux U20.

C’est un tournant qui ne passera pas inaperçu. World Rugby vient de valider l’expérimentation généralisée du carton rouge de 20 minutes à partir de cet été. Le principe : le joueur exclu ne peut pas revenir, mais il peut être remplacé au bout de vingt minutes. Un changement majeur, pensé pour préserver le spectacle, mais qui ne fait pas l’unanimité, notamment du côté de la France.

Déjà visible dans plusieurs compétitions ces derniers mois – Tournoi des Six Nations, tests d’automne, Super Rugby – ce carton rouge « allégé » sera testé dans toutes les compétitions d’élite à partir du 29 juin. Cela inclut les championnats du monde U20 et féminin, ainsi que les championnats nationaux comme le Top 14, la Champions Cup ou encore la Challenge Cup. Une phase test grandeur nature qui, selon le communiqué de World Rugby, précède « la dernière étape avant une adoption complète » en 2026.

La France en colère

L’objectif affiché est clair : éviter qu’un fait de jeu ne déséquilibre totalement une rencontre. En maintenant une forme d'équilibre numérique après 20 minutes, l’instance espère « préserver l'intégrité compétitive » sans écarter la sanction. Une idée qui séduit une partie du monde anglo-saxon, mais qui suscite une levée de boucliers en France.

🚨 OFFICIEL - Le carton rouge de 20 minutes a été approuvé par le Conseil de World Rugby.



Il entrera en vigueur dès cet été pour un test grandeur nature dans toutes les compétitions mondiales avant un vote définitif pour entériner son utilisation en 2026. Il sera ainsi utilisé… pic.twitter.com/cDKzWSEgky — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) May 21, 2025

Opposée de longue date à ce projet, la Fédération française de rugby, par la voix de son vice-président Jean-Marc Lhermet, avait vivement critiqué la logique de cette mesure :

« Le carton rouge est un outil fondamental pour garantir la sécurité des joueurs. Le réduire, c’est envoyer un message ambigu sur les gestes dangereux. » - via Rugbyrama

Une inquiétude partagée par de nombreux acteurs français, alors même que la protection de la santé des joueurs est devenue un enjeu central.

Interrogé sur ce sujet sensible, le nouveau président de World Rugby, Brett Robinson, a tenté de rassurer : « Le carton rouge de 20 minutes punit l’individu, sans condamner toute l’équipe. Mais la santé des joueurs reste non négociable. » Une position délicate qui cherche à concilier spectacle et sécurité, deux notions parfois opposées.

Et maintenant ?

Ce débat soulève des questions. La gravité d’un geste peut-elle être suffisamment sanctionnée par une exclusion de vingt minutes ? Le remplacement ne minimise-t-il pas l’impact dissuasif du rouge classique ? À l’inverse, un carton rouge dès la 5ᵉ minute pour un geste mal maîtrisé mais non intentionnel doit-il ruiner les chances d’une équipe entière ?

Quoi qu’il en soit, les prochains mois seront scrutés à la loupe. En cas de validation en 2026, cette règle pourrait profondément transformer la lecture des matchs et l’approche tactique des équipes face aux décisions arbitrales. Une révolution en marche, mais pas encore adoptée totalement.