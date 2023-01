RUGBY. ''Je me suis dit que le rugby français est une grosse supercherie'', Mermoz allume Saint-André

Dans le premier épisode d''En Terrain Conquis'', disponible sur Youtube, l'ancien international du 15 de France Maxime Mermoz n'a pas hésité à allumer l'actuel entraîneur du MHR, Philippe Saint-André.

XV de France. Les révélations de Mermoz peuvent-elles être préjudiciables pour Jalibert et Woki ?Ancien joueur du 15 de France, passé notamment par le Stade Toulousain, l'USAP et le RCT, Maxime Mermoz a gagné de nombreux trophées. Que ce soit le Bouclier de Brennus (4 fois, avec Toulouse, Perpignan et Toulon), ou encore la Coupe d'Europe (à 3 reprises avec Toulon), le natif d'Épinal, dans les Vosges, a eu une carrière bien remplie. Quoi que un peu frustrante au niveau international, et ce même si Mermoz compte 35 sélections sous le maillot tricolore (3 essais inscrits). En effet, celui-ci ne s'entendait déjà pas à l'époque avec le sélectionneur des Bleus, Philippe Saint-André. Et s'il était de notoriété publique que les relations entre les deux hommes étaient un peu tendues, Mermoz en a rajouté une couche cette semaine, dans un podcast disponible sur Youtube, nommé ''En Terrain Conquis''. Invité de ce premier épisode, l'ancien centre est revenu, sans langue de bois, sur sa non-sélection lors du Tournoi de 2015, et plus généralement sur ses relations avec l'actuel manager du MHR.

Le premier épisode avec @MaximeMermoz1 est désormais en ligne. Très bonne écoute à vous et n'hésitez pas à partager !https://t.co/DpPL2WFbuy — En Terrain Conquis (@TallieuA) January 4, 2023

''C'est là où je me suis dit que le rugby français est une grosse supercherie''

Si Maxime Mermoz n'a pas hésité à employer certains mots que nous nous abstiendrons de partager ici, l'ancien joueur de Leicester s'est attardé en particulier sur les choix de PSA, qu'il jugeait très douteux : ''Là où il s'est le plus ridiculisé, c'est quand il ne me prend pas au Tournoi 2015 en disant que c'était un choix sportif alors que je suis élu meilleur centre tous les ans ! Il dit que je suis un mauvais mec et j'étais tellement un mauvais mec qu'une semaine après il doit me rappeler et me nomme même capitaine des trois-quarts ! Même Thierry Dusautoir est venu me remercier en me disant que j'avais réveillé tout ça (...) Si je vous racontais les discours et comment on s'entraînait, c'était une blague. Et il a essayé tous les mecs possibles et imaginables pour ne pas me faire jouer. Il ne savait pas comment l'expliquer (...) En fait, il n'a pris que ses potes. Il savait qui allait être titulaire, et qui serait content d'être remplaçant. C'est là où je me suis dit que le rugby français est une grosse supercherie et qu'il n'a pas à se plaindre d'avoir des résultats de merde''. Autant vous dire que même plus de 7 ans après, ''l'ancien centre des Bleus n'a pas oublié ses relations tumultueuses avec Philippe Saint-André. Des déclarations qui risquent de faire parler. Afin que vous puissiez vous faire votre propre avis, on vous propose d'écouter l'intégralité du podcast, juste en dessous.

