RUGBY. L'éternel débat des saisons trop longues toujours d'actualité, avec des conséquences à court terme ?

Ces dernières années, la question de la longueur de la saison revient sur la table, et il se pourrait que les conséquences soient visibles au pire des moments !

La France loin devant tout le monde

Nous le savons, nos Bleus tirent sur la corde avec, en tête, l'échéance mondiale qui se rapproche ! Néanmoins, pour rentrer un peu plus dans les détails de ces saisons à rallonges, prenons en compte le dernier XV titulaire de Fabien Galthié ! Parmi eux, 3 joueurs en la personne d'Atonio, de Wardi et d'Alldritt ont joué plus de 30 matchs (31 exactement)! Aucun autre joueur professionnel dans le monde n'a joué autant que les champions d'Europe en titre. En comparaison, les meilleurs joueurs néo-zélandais n'ont joué pas plus de 20 matchs (Rieko Ioane, Beauden Barrett, Dan Coles...), et Josh Van Der Flier, le capitaine irlandais, a lui aussi joué 10 rencontres de moins ! De façon globale, les chiffres sont alarmants ! En prenant compte des 15 acteurs du dernier Tournoi des 6 Nations, la moyenne de minutes de jeu s'élève à 1 656 minutes par tête ! En plus de cela, bons nombres de joueurs possèdent plus de 2000 minutes à leur actif, comme Dupont, Ramos, Ntamack, Alldritt, Ollivon... Les cadres ! Comparons une fois de plus avec nos voisins irlandais et le résultat est sans appel : 1 277 minutes en moyenne. De l'autre côté du globe, les All Blacks se présentent également comme favori au sacre mondial, et ces derniers pourraient bien retrouver nos Français en finale ! La bande de Sam Cane est dans les meilleures dispositions pour jouer, affichant une moyenne de 1 098 minutes passées sur les terrains ! Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si l'équipe de France avait joué 8 matchs de plus !

Plusieurs blessures et des inquiétudes

Quelques joueurs du XV de France ont déjà payé les frais de ces saisons éreintantes, à commencer par Anthony Jelonch, en rééducation du côté de Cap-Breton. Le Toulousain lutte avec le temps pour être à l'heure au plus grand rendez-vous de sa carrière. Ensuite, c'est désormais François Cros qui a été annoncé forfait face à l'Écosse, lui qui est en délicatesse avec ses adducteurs. Paul Willemse a été aussi ménagé d'une séance de physique ce jeudi, lui qui est embêté par une blessure aux ischios depuis le début de saison. Espérons simplement pour nos Bleus que ces matchs de préparation ne soient pas de trop, à seulement quelques semaines du lancement de la Coupe du monde en France.

RUGBY. Nouvelle règle pour la Coupe du monde, les buteurs français pourraient avoir un avantage !