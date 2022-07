RUGBY. Les Sapeurs Pompiers de Paris vice-champion du monde de rugby à 7

Emmenés par ses présidents Chalmandrier Florent et Bourbon Franck et sous la houlette de Benoît Picard, ils se sont présentés à Rotterdam avec 2 équipes : une en élite, et pour la première fois une de + de 35 ans. Pour l'équipe élite, ils avaient la chance de récupérer leurs internationaux militaire Pierre Berthoumieux , Thibault Mercier, Thomas Soulié et le manager Benoit Picard qui sortaient de la coupe du monde militaire à 7 qui s'est déroulée à Agen au mois de juin (vice-champion du monde pour nos militaires défaits par le Royaume Uni).