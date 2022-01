RUGBY. Les fils de la superstar Sonny Bill Williams ne joueront pas pour les All Blacks

L’ancienne star néo-zélandaise, Sonny Bill Williams, a annoncé dans un entretien au magazine Ruck, que ses enfants ne joueront pas pour les All Blacks.

Double champion du monde en 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande, le palmarès de SBW aurait pu être tout autre. Né d’un père Samoan. À l’instar de son cousin Tim Nanai-Williams, il aurait pu choisir la sélection des Manu Samoa pour briller sur la scène internationale. C’est bien la tunique frappée de la fougère qu’il revêtira durant l’ensemble de sa carrière. Une carrière rythmée par les mille envies de la star néo-zélandaise. Après avoir passé sa jeunesse au rugby à XIII, il fera ses débuts à XV en France, sur la rade toulonnaise en 2008. Un parcours, par la suite, marqué par les indénombrables changements de sport. Alternant entre rugby à VII, rugby à XIII et rugby à XV, il fut international néo-zélandais dans chacune de ces disciplines. Il participera même aux Jeux Olympique de Rio en 2016 avec le seven néo-zélandais. Des changements de vie qui lui ont fait traverser les continents. En 2019, la superstar néo-zélandaise pose ses bagages au Toronto Wolfpack au Canada pour un nouveau défi au rugby à XIII, il devient ainsi le joueur le mieux payé du monde. En mars 2021, SBW annonce l’arrêt de sa carrière rugbystique pour se consacrer à la boxe. Aujourd’hui consultant pour une chaîne australienne, le joueur s’est confié pour le magazine Ruck cette semaine. Un entretien dans lequel il a évoqué l’avenir de ses enfants : « Le Cap est ma deuxième maison. Peut-être qu'un jour mes deux garçons joueront en Vert et Or. Ils m'ont dit que c'était ce qu'ils voulaient. Ils adorent les Springboks. » Les garçons de SBW pencheront donc plus pour les origines de leur mère sud-africaine, Alana Raffie, épouse de SBW depuis 2013. Une vie, qui, même après l’arrêt de sa carrière, continue d’avoir de nombreux rebondissements.

