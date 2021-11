Rugby. Les Barbarians avec un fort contingent australien, deux Françaises chez les féminines !

Les Barbarians affrontent les Samoa ce samedi à Twickenham (15h30). L'occasion de revoir cette mythique sélection à l'œuvre 2 ans après. Chez les féminines, deux Françaises ont été sélectionnées.

Après plusieurs incertitudes en raison du Covid, les Barbarians affronteront finalement bien ce samedi les Samoa à Twickenham. Et cela reste toujours un évènement pour les passionnés de ce sport. Car on le sait, les Baabaas c'est un esprit à part, une semaine loin des exigences professionnelles et un match qui vient couronner tous ces précieux moments. Surtout, cela fait 2 ans que les Barbarians n'ont plus disputé la moindre rencontre, la faute à cette fâcheuse pandémie. Pour ce match, l'équipe aura un fort accent australien avec notamment la titularisation de James O'Connor à l'arrière. De quoi nous rappeler les bons souvenirs, quand le joueur martyrisait les défenses internationales avec le numéro 15 floqué dans le dos. Parmi les autres Wallabies présents dans ce squad, on retrouve aussi le jeune prometteur et virevoltant demi de mêlée Tate McDermott, le centre Len Ikitau qui s'est installé en sélection nationale ou encore le puissant flanker Rob Leota. À l'ouverture le japonnais Ryoto Nakamura sera titularisé, habitué à jouer centre avec les Brave Blossoms alors que Duane Vermeulen prendra place sur le banc. Et on ne cachera pas notre plaisir de revoir Rob Kearney évoluer au plus haut niveau international, lui qui joue à la Western Force à l'heure actuelle. Il est d'ailleurs le seul européen de l'effectif des Barbarians avec Jack Dunne, autre irlandais.

Australie. Tate McDermott, le feu follet qui a semé la panique dans la défense des Bleus

Warning: Look away now if you hate exceptional ruggers and fun days out 😉



Some tickets are still available NOW 🎉🥳



🎟 👉 https://t.co/BmUKDOKj8p#Baabaas #rugby #KillikCup pic.twitter.com/Ut9xNNwptY — Barbarian FC (@Barbarian_FC) November 22, 2021

Du côté des Manu Samoa, on retrouve plusieurs pensionnaires du Top 14. Paul Alo-Emile, joueur du Stade Français, capitaine de la sélection mènera les siens. Joe Tekori, Tala Gray, John Ulugia ou encore JJ Taulagi complètent cette liste. À noter que les féminines défieront de leur côté les Springboks. Les Françaises Lenaïg Corson et Morganne Peyronnet font partie de la liste.