RUGBY. L'équipe de France sous la menace des Springboks, les All Blacks pourraient se refaire la cerise

Ce samedi, l'Afrique du Sud affronte à nouveau la Nouvell-Zélande. En cas de succès, les Boks passeraient à la deuxième place du classement mondial

RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks peuvent-ils tomber encore plus bas ?89,41, c'est le nombre de points que possèdent l'équipe de France de rugby et l'Afrique du Sud avant la deuxième journée du Rugby Championship. Pour l'heure, ce sont les Bleus qui occupent pourtant la deuxième place devant les Springboks lorsque les points sont arrondis à la troisième décimale. Un rang qui ne tient qu'à un fil pour les Tricolores. En effet, l'Afrique du Sud dépasserait les Bleus en cas de succès sur les All Blacks avec au moins 0,37 point offert pour une victoire. Laquelle verrait les hommes de Jacques Nienaber se rapprocher également de l'Irlande à moins d'un quart de point. En ce qui concerne eux d'Ian Foster. Ils ne descendront pas plus bas que le cinquième rang en cas de revers. Son plus bas niveau historique. Néanmoins, une victoire sur le sol sud-africain leur permettrait de passer devant l'Angleterre en se hissant à la quatrième place. Cette rencontre revêt de nombreux enjeux comme l'explique World Rugby :

Pour passer devant l'Afrique du Sud et prendre la troisième place, les All Blacks doivent en revanche gagner par un écart de plus de 15 points. Une victoire plus serrée laisserait l'Afrique du Sud à 0,02 point de mieux que l'équipe d'Ian Foster, sous pression.

Dans l'autre match, les Pumas resteront 9e qu'importe le résultat tandis que les Australiens ne grimperont pas plus haut que le 6e rang. En revanche, une lourde défaite par plus de 15 points ferait chuter l'Australie derrière l'Écosse. Dès lors, les Wallabies occuperaient le plus mauvais classement de leur histoire, à savoir la 7e place.