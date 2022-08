RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks peuvent-ils tomber encore plus bas ?

La Nouvelle-Zélande affronte l'Afrique du Sud lors de la première journée du Rugby Championship. Une défaite pourrait leur être encore plus préjudiciable.

RUGBY CHAMPIONSHIP. Les All Blacks rois des en-avants, les Springboks champions de la possessionLes All Blacks ne sont pas favoris pour leur premier match du Rugby Championship face à l'Afrique du Sud. Et pour cause, ils restent sur quatre revers en cinq matchs. Ce n'est pas du jamais vu, mais c'est très rare pour cette nation habituée à truster les premières places. Elle a d'ailleurs abandonné son premier rang mondial depuis plusieurs années maintenant. Pour retrouver les sommets, les hommes d'Ian Foster vont devoir enchaîner les victoires. Et ça commence dès samedi face aux Springboks. Un succès, et les All Blacks pourront prendre la 3e place du classement mondial à leurs adversaires du jour derrière la France et l'Irlande. Mais un revers pour être encore plus dramatique pour les Néo-Zélandais. Actuellement 4es, leur plus mauvais classement historique, ils pourraient glisser au 5e rang si les Boks gagnent par plus de 15 points.



De leur côté, les Sud-Africains ne peuvent pas espérer gagner des places en cas de victoire avec la manière. Ils se rapprocheraient cependant encore plus des Bleus. Lesquels ont occupé le premier rang mondial le temps d'une semaine après leur deuxième succès sur le Japon combiné aux défaites des nations du sud en juillet. A ce titre, l'Argentine pourrait grimper dans la hiérarchie si elle domine l'Australie. "Dans ce cas, les Pumas grimperont à la septième place, tandis que les Wallabies tomberont à la huitième position et le Pays de Galles à la neuvième, sauf si l'écart entre les deux équipes est supérieur à 15 points", explique World Rugby. Le jeu des chaises musicales commence avec le coup d'envoi du Rugby Championship. Bien malin celui qui pourra donner le nom de la nation placée à la première place à la fin de l'année 2022.