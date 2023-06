Rugby. Le Stade Français va hériter du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain

D’ici l’année 2024, le Stade Français devrait prendre la place du Paris Saint-Germain au centre d’entraînement du camp des Loges.

Exit les Mbappé et Neymar et place au Segonds et Dakuwaqa. D’après l’Équipe, le Stade Français devrait profiter du déménagement du Paris Saint-Germain pour occuper le camp des Loges à partir de 2024. Les récents vainqueurs de la Ligue 1 vont découvrir un nouveau camp de base du côté de Poissy. Dans un communiqué de presse, Saint-Germain en Laye, lieu où se trouve le Camp des Loges et le Stade Français, annoncent qu’ils “travaillent ensemble à l'installation des rugbymen dans les lieux dans un an, à l'été 2024”

Quelques aménagements à faire

Si cela semble bien parti pour que les Soldats roses prennent possession du Camp des Loges, il y a tout de même des travaux à réaliser. En effet, toujours selon l’Équipe, Un bâtiment flambant neuf de 700 m² va être construit et sera entièrement dédié à la musculation. Les vestiaires vont également être agrandis. Pour le reste, le club de la capitale va bénéficier de tout ce que possède le PSG : un terrain en herbe et d'un autre synthétique ou hybride. De plus, une grande partie du matériel médical pourrait rester au Camp des Loges et devrait donc servir aux rugbymen.