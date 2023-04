RUGBY. Le lieu des finales 2024 de Champions Cup et de Challenge Cup connu !

L'EPCR a dévoilé le lieu des finales 2024 de Champions Cup et de Challenge Cup. Le Tottenham Hotspur Stadium accueillera ces matchs prestigieux l'an prochain.

Après Marseille et Dublin, c'est à Londres que les finales de Champions Cup et de Challenge Cup auront lieu en 2024. L'EPCR a en effet indiqué que le Tottenham Hotspur Stadium accueillera ces matchs prestigieux l'an prochain. On connaît même les dates des deux rencontres. La finale 2024 de l’EPCR Challenge Cup aura lieu le vendredi 24 mai, tandis que la finale de la Champions Cup se déroulera le samedi 25 mai. L'enceinte londonienne peut accueillir plus de 60 000 personnes. C'est un des plus grands stades de la ville et le plus grand stade de football de club de Londres, indique l'organisateur des tournois continentaux. Sa pelouse a cependant déjà vu des matchs de rugby puisque les Saracens y ont délocalisé certaines de leurs rencontres de Premiership. "Il s’agit tout simplement d’une des enceintes les plus sophistiquées au monde, elle est donc tout à fait appropriée pour l’organisation de notre grand week-end des Finales en 2024", a commenté Dominic McKay, président de l’EPCR.



Pour rappel, plus de 110 000 spectateurs avaient assisté aux finales à Marseille la saison dernière. Lesquelles avaient vu le Stade Rochelais et Lyon l'emporter. Si les Rochelais sont toujours en course cette saison, les Lyonnais ont été battus par Toulon. Le club varois pourrait cependant succéder au LOU et remporter cette compétition pour la première fois après quatre finales perdues. Du côté des Maritimes, on espère faire la passe de deux. Pour cela, il faudra battre Exeter dimanche, puis le vainqueur du choc entre le Leinster et le Stade Toulousain pour un remake des deux dernières finales de Champions Cup. CHAMPIONS CUP. Incroyable mais vrai, le Leinster joue 70% de ses matchs de phase finale à domicile