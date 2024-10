RUGBY. ''Le groupe est vieillissant'', le XV de France doit-il se renouveler rapidement ?

Pour Imanol Harinordoquy, le XV de France doit injecter du sang neuf. L’ancien troisième ligne évoque un groupe vieillissant, où la jeunesse doit venir défier l’expérience sans déstabiliser l’équipe.

Le XV de France se prépare à retrouver son public au moins de novembre avec une série de trois tests. Le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine viennent défier les Bleus de Galthié au Stade de France. Une tournée qui intervient un an après la Coupe du monde et la défaite en quart face aux Boks. Douze mois plus tard, les supporters comme les observateurs veulent savoir où en sont Antoine Dupont et ses coéquipiers. Et si ce groupe peut encore prétendre au titre. Mais surtout le décrocher.

Un groupe tricolore vieillissant ?

Bien sûr, il reste encore du temps pour progresser. Mais c'est maintenant que l'équipe de France construit les bases de son succès. Interrogé sur la forme des Bleus, Imanol Harinordoquy, ancien troisième ligne emblématique du XV de France, a un avis bien tranché. Selon lui, l’équipe de France affiche quelques signes de fatigue, notamment après une Coupe du monde éprouvante. "Le groupe est vieillissant. Durant la Coupe du monde, certains éléments sont apparus très éprouvés physiquement. D’autres ont eu de grosses blessures après avoir beaucoup donné pour le maillot bleu," note-t-il, via le Midi Olympique.

Alors, faut-il faire évoluer le groupe ? Harinordoquy le pense, mais sans tout chambouler. "Un sélectionneur doit amener du sang frais, de la compétitivité au sein de son équipe," dit-il. La concurrence, selon lui, est essentielle pour que les joueurs les plus âgés continuent de se dépasser. Mais aussi pour offrir aux jeunes une réelle chance de s’imposer.

Fabien Galthié semble en ligne avec cette vision. Depuis sa prise de poste, il a régulièrement donné leur chance à de jeunes talents, que ce soit en tournée d’été ou lors des matchs de novembre. "De nombreux jeunes ont pu s’exprimer, même s’ils n’étaient pas toujours des cadres dans leur club," précise Harinordoquy. Résultat ? Un groupe où l’expérience côtoie la jeunesse, avec un équilibre précieux.

Galthié a injecté du sang neuf

Cette fameuse tournée de novembre sera donc cruciale. Elle permettra d’évaluer certains joueurs en vue du prochain Tournoi des 6 Nations, où la France ira chasser un nouveau titre. "Il y a encore des joueurs vieillissants. En 2027, beaucoup auront dépassé la trentaine," souligne Harinordoquy. Et les actuels trentenaires (ils sont 8, NDLR.) seront plus proches de la fin de leur carrière que du début. La relève est donc un enjeu central, pour ne pas se retrouver avec un effectif déséquilibré.

On rappellera que pas moins de huit joueurs sans aucune sélection font partie de la liste des 42 éléments retenus pour préparer la tournée de novembre. Cinq avants, dont le Bordelais Bochaton et le Toulousain Brennan ou encore le Bayonnais Tatafu. Et trois 3/4 : Buros, Costes et Berdeu (finalement forfait). Auront-ils une chance de briller cet automne ? Pas sûr. Mais d'autres joueurs avec peu de sélections pourraient, eux, s'inviter sur les feuilles de match. On pense ici à Roumat, Frisch ou encore Barré.

Pour le Basque, un joueur comme Nolan Le Garrec, qui fait déjà preuve d’une grande maturité au Racing, pourrait bien incarner ce renouveau. "Il y en a d’autres, bien sûr, car le rugby français regorge de talents," ajoute-t-il. En somme, l’ancien international prône un renouvellement mesuré, où la jeunesse et l’expérience se répondent. Pas question de tout révolutionner, mais d’insuffler un peu de fraîcheur pour maintenir la compétitivité du XV de France jusqu’au Mondial 2027.