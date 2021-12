RUGBY. Le calendrier du Tournoi des 6 Nations 2022 féminin dévoilé : le Crunch aura lieu fin avril !

Le calendrier du Tournoi des Six Nations féminin 2022 a été dévoilée. La compétition se déroulera une fois de plus de mars à avril.

Calendrier du Tournoi des 6 Nations 2022 : avec un France - Angleterre pour finir !L'édition 2022 du Tournoi des 6 Nations se terminera par un choc face à l'Angleterre pour les équipes de France. C'est le 19 mars que les hommes de Fabien Galthié croiseront le fer avec ceux d'Eddie Jones. Mais contrairement aux éditions précédentes, le tournoi féminin ne sera désormais plus calqué sur son homologue masculin. L'an passé, la pandémie avait conduit les instances à décaler les rencontres jusqu'en avril. Il s'avère que ce nouveau programme a été bénéfique au rugby féminin. "Des changements dans la compétition en 2021 furent une réussite avec un nouveau créneau qui a conduit à des chiffres d’audience plus élevés et plus d’engagement sur les réseaux sociaux", peut-on lire sur le site du 6 Nations. Aussi le coup d'envoi sera donné non pas le week-end du 5 février comme chez les hommes, mais le 26 mars. Quant aux Bleues, elles débuteront le lendemain à Grenoble sur la pelouse du Stade des Alpes face à l'Italie. Elles enchaîneront face à l'Irlande avant un premier en déplacement en Écosse puis un second au Pays de Galles. Le Crunch aura lieu le 30 avril lors d'un Super samedi. Pour l'heure, on ne sait pas encore la programmation des rencontres sur les chaînes de France Télévisions.

Le calendrier du Tournoi des 6 Nations 2022 féminin

Journée 1

Samedi 26 mars : Écosse vs Angleterre

Samedi 26 mars : Irlande vs Pays de Galles

Dimanche 27 mars : France vs Italie à 16h

Journée 2

Samedi 2 avril : France vs Irlande à 15h15

Samedi 2 avril : Pays de Galles vs Écosse

Dimanche 3 avril : Italie vs Angleterre

Journée 3

Samedi 9 avril : Angleterre vs Pays de Galles

Dimanche 10 avril : Écosse vs France à 14h

Dimanche 10 avril : Irlande vs Italie

Journée 4

Vendredi 22 avril : Pays de Galles vs France à 21h

Samedi 23 avril : Italie vs Écosse

Dimanche 24 avril : Angleterre vs Irlande

Journée 5