RUGBY. Le 15 de France Féminin renforce son staff avec l'arrivée de Sylvain Mirande avant le 6 Nations.

L'ancien entraîneur des 3/4 d'Agen Sylvain Mirande rejoint le staff du 15 de France féminin de David Ortiz et Gaëlle Mignot en vue du Tournoi des 6 Nations.

XV de France féminin. Qui prendra la relève de Thomas Darracq à la tête des Bleues ?Suite au départ du sélectionneur-entraîneur Thomas Darracq, le 15 de France féminin est désormais mené par David Ortiz et Gaëlle Mignot. En vue du Tournoi des 6 Nations, il fait encore renforcer le staff. Via L'Equipe, on apprend que l'ancien entraîneur des 3/4 d'Agen, Sylvain Mirande, sera en charge des lignes arrières tricolores. Comme joueur, ce dernier a porté les couleurs d'Agen puis Montpellier sans oublier Dax et de Mont-de-Marsan au poste de centre. Il ne devrait cependant pas être le seul à rejoindre l'encadrement dans les mois à venir "On souhaite prendre le temps de construire notre staff, indique Gaëlle Mignot. On veut apprendre à connaître les personnes avec qui l'on va travailler, pour voir si tout colle." Le staff officiel et définitif ne sera annoncé que début juillet, après le Tournoi.

Le calendrier du 15 de France féminin : 9 et 10 janvier : Séminaire à Toulouse

13 au 17 février : stage sportif à Capbreton

13 au 20 mars : stage sportif (lieu non défini)

21 mars au 30 avril : Tournoi des Six Nations 2023 26 mars : Italie – France au Stadio Sergio Lanfranchi, Parme 1 avril : Irlande – France au Musgrave Park, Cork 16 avril : France – Ecosse au Stade de la Rabine, Vannes 23 avril : France – Pays de Galles au stade des Alpes, Grenoble 29 avril : Angleterre – France à Twickenham, Londres



D'ici là, Mirande va pouvoir prendre ses marques. C'est ça première mission au sein du rugby féminin. Il sera épaulé par Ortiz, qui lui sera en charge de la défense et de la touche, tandis que l'ancienne numéro 2 Gaëlle Mignot s'occupera notamment de la mêlée et du projet de jeu offensif. A l'instar du 15 de France masculin, le staff vise la première place mondiale. Mais il est conscient que ça demandera du temps. "On va faire des essais, se baser sur un jeu d'initiatives en se servant des qualités de nos joueuses. On va surtout insister sur l'initiative, le mouvement, laisser un peu de liberté aux joueuses dans un cadre de fonctionnement", explique Mignot. L'objectif semble être clair : être champion du monde en 2025. Pour l'heure, la France est classée à la troisième place mondial derrière la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Si les Bleues ont déjà battu les Black Ferns, elles peinent encore à dominer régulièrement les Anglaises. Il y a donc un cap à franchir pour se hisser sur le toit du monde.

