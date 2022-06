RUGBY. La belle aventure de Mont-de-Marsan en Pro D2, une aubaine pour Eldera

Le Stade Montois a réalisé une superbe saison, jouant notamment la finale de la Pro D2. Une réussite sportive qui ravit son équipementier Eldera.

PRO D2. STADE MONTOIS. Les 5 stats d’un début de saison complètement fou

Directement qualifié pour les demi-finales de la Pro D2 et leader du championnat, le Stade Montois a réalisé une superbe saison. Le plus dur restait à faire pour les Landais avec les phases finales. En pleine confiance, ils pouvaient légitimement penser à la montée en Top 14. Si certains membres de l'équipe ne veulent pas trop y penser, c'est peut-être par superstition ou pour rester concentrés match après match. D'autres estiment qu'il faut être ambitieux et assumer ses ambitions. Cette année, Mont-de-Marsan avait remporté 23 matchs sur 30 et glané plus de 100 points. Il faut dire que les hommes de Patrick Milhet ont été particulièrement solides à la maison avec 15 victoires en autant de réceptions. Battre les Landais à Boniface, c'était quasi-mission impossible pour les visiteurs. Tenez-vous bien, aucune équipe n'a obtenu plus de bonus offensifs à la maison que le Stade Montois (10).

34 C'est le nombre de points marqués en moyenne par les Montois à la maison. Ce n'est pas le meilleur total de la Pro D2, mais ils ont également su capitaliser sur leur défense pour réaliser une saison pleine (12 points en encaissés en moyenne à domicile).



Les planètes étaient-elles enfin alignées pour voir le Stade Montois accéder au Top 14 ? Cela faisait dix ans que les Landais n'avaient pas connu une montée dans l'élite (finale gagnée contre Pau en 2012). Sachez que le dernier titre des Montois avait été remporté il y a 20 ans. 2002, 2012 et pourquoi pas 2022 ? Après la demie remportée face à Nevers, tous les espoirs étaient permis. Jusqu'ici, les protégés de Milhet avaient rempli tous leurs objectifs : être invaincus à la maison, se qualifier pour les phases finales, jouer la demie à la maison. Désormais, il n'y avait plus de limites. Ils voulaient simplement aller le plus loin possible avec la philosophie des grandes équipes en tête : une finale ne se joue pas, elle se gagne. Malheureusement pour les Montois, les Bayonnais en ont décidé autrement avec très belle victoire en finale de la Pro D2, 49 à 20.



Accéder directement au Top 14 aurait été une belle récompense pour le club et ses supporters, mais aussi pour l'équipementier du Stade Montois, Eldera. Le revers concédé lors de l'Access Match face à l'USAP a retardé les projets de montée, mais pas remis en cause les intentions affichées de chaque côté. Avec le Stade Montois, l'entreprise située dans la Drôme s'est inscrite dans la continuité et se veut confiante pour l'avenir. "Nous signons là un partenariat de 5 saisons qui va nous permettre de confirmer notre attachement et notre positionnement dans le rugby", commentait ainsi Florian Noyer, responsable partenariat Eldera, via le site du club.

La marque 100 % française, qui équipe également le Valence Romans Drôme Rugby en Nationale ainsi que de nombreux clubs de Fédérale 1 et amateurs via ses Packs Licence rugby, pourrait, elle aussi, connaître les joies de la montée dans un futur proche. "Nous écrirons ensemble une nouvelle page du Stade Montois Rugby", confiait Benoît Lerat, Directeur des Services du Stade Montois Rugby. Eldera, qui est une anagramme de leader, et le Stade Montois, semblaient faits pour se rencontrer et partager des valeurs communes. Le début d'une belle histoire entre le club et l'entreprise qui ne manquera pas d'être une source d'inspiration pour beaucoup. La résilience et l'abnégation, telles seront les valeurs qui définiront les Montois l'an prochain pour tenter de transformer leurs nombreux efforts en une accession.





