RUGBY. Grosse inquiétude pour Beauden Barrett après une énième commotion

Le meneur de jeu des Blues et des All Blacks a été touché à la tête face aux Highlanders ce samedi 26 mars.

Il est peut-être le meilleur du monde. Mais depuis quelque temps, le Meilleur joueur du monde World Rugby 2016 et 2017 n’a plus l’occasion de le montrer. Touché à la tête en novembre dernier face à l’Irlande, il fait son grand retour ce 26 mars en Super Rugby. Face aux Highlanders, l’ouvreur des Blues devait de nouveau illuminer la pelouse d’Aotearoa. Mais son entrée dans le Super Rugby Pacific fut de courte durée, puisque le schéma glaçant se répéta en Nouvelle-Zélande. En début de deuxième période, un joueur des Highlanders rentre en contact avec le visage du All Black. Suite au choc, le joueur saignait abondamment du nez et de la lèvre. Il est rentré au vestiaire pour effectuer un protocole commotion et n’est pas revenu sur le terrain. Rugby. Nouvelle-Zélande. Beauden Barrett a pensé mettre un terme à sa carrière

En février, le Néo-Zélandais s'est entretenu auprès du journal L’Équipe. Il y évoquait notamment la commotion qu’il avait subie à l’automne. De ses mots, il laissait planer une grosse inquiétude au sujet de cette blessure, il déclarait : “J'ai pensé que ça pouvait être la fin de ma carrière. Quand tu te sens vaseux 99 % de la journée, que tu essayes plusieurs pistes pour aller mieux, mais que rien ne marche, tu envisages le pire. Et puis tu entends parler de coéquipiers qui doivent mettre fin à leur carrière à cause de commotions, c'est de plus en plus fréquent. Je me suis dit que c'était mon tour.” RUGBY. Santé. World Rugby invité à changer son protocole commotion

Aujourd’hui, ce triste souvenir laisse planer un triste doute sur un retour prochain du champion du monde 2015. Le seul juge sera l’expertise médicale. En attendant, l’entraîneur des Blues, Leon Macdonald, a évoqué l’état de son joueur après la rencontre. Selon des propos rapportés par le New Zealand Herald, il déclare : “Nous n'allons jamais prendre de risques avec Beauden. Nous voulons prendre soin de sa santé et nous assurer qu'il va bien, c’est vraiment une condition obligatoire. J'espère que ce n'est rien de plus que ça, mais nous devons le suivre et voir comment il se présente.”