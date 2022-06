Rugby. France. La tuile pour Melvyn Jaminet, privé de tournée au Japon ?

Touché au biceps lors de la victoire face à Mont-de-Marsan, Melvyn Jaminet pourrait manquer la rencontre avec les Barbarians Britanniques, mais surtout, la tournée au Japon avec le XV de France.

Ce dimanche, Melvyn Jaminet a rendu une copie très propre face à Mont-de-Marsan et a été l'un des grands artisans de la victoire de l'USAP en terre montoise. Son club maintenu dans l'élite, l'arrière de 22 ans va désormais pouvoir se tourner vers le futur et une saison prochaine au Stade Toulousain. Mais avant cela, le joueur pourrait bien disputer un match avec les Barbarians Britanniques contre l'Angleterre, avant de s'envoler pour le Japon afin d'y disputer la tournée estivale avec le XV de France. Oui mais voilà, il se pourrait que l'international français (11 sélections) ne soit pas du voyage au pays du soleil levant. Et pour cause, comme révélé à la fin de la rencontre et dans des paroles reprises par Rugbyrama, Jaminet, victime d'un choc au biceps droit, pourrait être contraint de déclarer forfait.

On va attendre les demi-finales, on va voir comment ça va se passer. Je sais qu'il y a une rencontre avec les Barbarians britanniques la semaine prochaine. Je vais voir si je peux la faire. J'attends de passer des examens pour mon bras [...] J’ai pris un coup au niveau du biceps droit. A chaud, on ne sent pas grand-chose.

Pour rappel, Jaminet a failli manquer ce barrage d'accession face à Mont-de-Marsan, la faute à une blessure au genou. Les prochaines semaines devraient nous permettre d'y voir plus clair. Ce serait dans tous les cas, une grosse perte pour le staff tricolore s'il venait à se passer de son arrière titulaire.

