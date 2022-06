Rugby. France. Blessé, ce Tricolore devrait manquer la tournée au Japon

Touché à la cheville face à La Rochelle, Pierre-Louis Barassi souffre d'un ligament selon L'Équipe. Il devrait manquer la prochaine tournée des Bleus au Japon qui démarre le 2 juillet prochain.

Lors de la rencontre entre Lyon et La Rochelle, il ne vous aura pas échappé que le centre international français, Pierre-Louis Barassi (24 ans, 3 sélections), a été contraint de quitter la pelouse après seulement quatre petites minutes de jeu, touché à la cheville. Ce jeudi, L'Équipe affirme que le trois-quarts centre souffre d'un ligament et pourrait manquer la prochaine tournée au Japon. La durée précise de son indisponibilité n'a pas été donnée mais en l'absence des finalistes, Barassi entrait logiquement dans les plans du staff tricolore pour les deux rencontres face aux nippons (2 et 9 juillet prochain). Pour rappel, l'an passé, il avait déjà été titulaire lors du dernier test en Australie, étant à la conclusion d'une superbe relance de 80 mètres.

VIDEO. Cad-deb, offload et coup de pied de recentrage : le magnifique essai conclu par Barassi

L'ex-Lyonnais portera la saison prochaine les couleurs du Stade Toulousain. Malgré sa blessure et son vraisemblable forfait au pays du soleil levant, il devrait être apte et présent à la reprise avec son nouveau club.