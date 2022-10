RUGBY FÉMININ. Vous dormiez ? Voici les résultats de la 2e journée de Coupe du monde

Le carton de la Nouvelle-Zélande, la victoire de l'Angleterre sur la France, découvrez tous les résultats de la deuxième journée de Coupe du monde féminine.



On jouait ce week-end la deuxième journée de la Coupe du monde de rugby féminin en Nouvelle-Zélande. Samedi matin, ceux qui ont sacrifié leur grasse matinée ont assisté à la 27 victoire de rang de l'Angleterre aux dépens de la France (7-13). Dans la nuit française, d'autres rencontres avaient eu lieu. Après avoir été dominé par la Nouvelle-Zélande, l'Australie a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Écosse (12-14). Les Australiennes étaient menées 12 à 0 à la pause. Un essai à la 75e d'Ashley Marsters leur a permis de passer devant, au grand dam des Écossaises. Ensuite, les USA ont pris le dessus sur le Japon sans vraiment trembler, 30 à 17 grâce aux essais de Joanna Kitlinski (45e), Alev Kelter (55e), Elizabeth Cairns (62e) et Jennine Detiveaux (70e).





Dans la nuit de samedi à dimanche, le Canada, 3e nation mondiale, s'est imposé sur l'Italie (12-22) avec des réalisations de Paige Farries (18e), Emily Tuttosi (36e, 56e) et Sara Kaljuvee (50e). Mais la victoire probante de cette deuxième journée est à mettre au crédit des Black Ferns. Carton plein des locales avec un succès 56 à 12 sur le Pays de Galles. Elles ont franchi dix fois la ligne de craie galloise avec notamment deux doublés pour Portia Woodman (20e, 28e) et Sylvia Brunt (25e, 49e). En marquant quatre essais en l'espace de 8 minutes dans le premier acte, elles ont assommé leurs adversaires qui n'ont jamais pu espérer dans cette partie malgré deux essais par Ffion Lewis (41e) et Sioned Harries (78e). La machine Mayans, la défense, Drouin, ce France/Angleterre a passionné les supporters sur les réseaux sociaux



Tous les scores de la 2e journée :

Poule A :

Écosse 12 - 14 Australie



Pays de Galles 12 - 56 Nouvelle-Zélande



Poule B :

USA 30 - 17 Japon

Italie 12 - 22 Canada