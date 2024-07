RUGBY. Face à l’Irlande, les champions du monde Springboks vont battre un nouveau record

On a beau, à notre échelle, parler avec plus d’insistance de la tournée des Bleus en Argentine ou de la série de tests croustillante entre les All Blacks et l’Angleterre, les matchs de l’été se jouent probablement en Afrique du Sud, reconnaissons-le.

Car une série de rencontres entre les champions du monde en titre et le vainqueur du Tournoi des 6 Nations, cela n’arrive pas tous les 4 matins. D’ailleurs, le premier match a tenu ses promesses la semaine passée, avec une victoire serrée des Boks, 27 à 20.

L’affrontement fut rude, le combat âpre et c’est finalement l’Afrique du Sud qui a fini par l’emporter grâce notamment à une mêlée de fer, ses ailiers de feu et des erreurs de son adversaire.

Pour la revanche et conscient du défi face à une Irlande blessée mais quelque peu amoindrie, Rassie Erasmus a tout simplement concocté l'équipe la plus expérimentée de l’histoire des Springboks.

