Rugby. Et si Lucas Tauzin venait bousculer la hiérarchie au Stade Toulousain ?

Après une belle victoire du Stade Toulousain ce week-end face au Sale Sharks à Ernest-Wallon, plusieurs joueurs se sont fait remarquer ! C'est le cas de Lucas Tauzin, qui revient en grande forme...

Si Antoine Dupont a une nouvelle fois illuminé de toute sa classe la rencontre de Champions Cup, d'autres joueurs se sont également illustrés. En effet, parmi eux, Lucas Tauzin a livré une très belle prestation, et semblait avoir de l'électricité dans les jambes sur chacun de ses duels. Ce dernier, régulièrement absent depuis 2 ans pour des blessures qui stoppe son ascension dans l'effectif rouge et noir, s'est montré à son avantage ce week-end. Si le champion du monde u20 n'enchaine pas les performances de hauts niveaux, comme il l'entend, faute à des pépins physiques récurrents, il n'en demeure pas pour autant une arme très dangereuse dans les lignes arrière toulousaines. Contre les Sales, Tauzin a été décisif à trois reprises, tout d'abord avec un jeu au pied en profondeur, qui emmènera un essai de pénalité, puis une offrande à Antoine Dupont, à 5 mètres de la ligne d'en-but, suite à une action entamée dans le camp de Toulouse, et des duels gagnés de la part de l'ailier. Puis, il s'est aussi offert un essai personnel, après un magnifique mouvement de passe des avants. Pour Tauzin, c'est le deuxième essai en deux matchs de Champions Cup cette saison, ce qui le place comme étant le meilleur marqueur de l'effectif toulousain de cette compétition, à égalité avec Dupont.

Un titulaire en devenir ?

Si sa titularisation est en partie due à l'absence d'Ange Capuozzo, blessé au poignet, Tauzin en a profité à 100 %. De plus, l'ailier / arrière des Pumas, Juan Cruz Mallia était aussi forfait pour ce match, tout comme Pierre-Louis Barassi, ce qui a poussé Mola à repositionner Delibes au centre de l'attaque toulousaine. Ensuite, Sofiane Guitoune, qui était absent contre le Munster suite à une blessure légère, a retrouvé le groupe toulousain sur le banc des remplaçants, laissant une autre opportunité à Tauzin de briller. Si ces absences ne sont que de court terme, les bonnes prestations de l'ailier de Toulouse pourraient être en capacité de bousculer la hiérarchie, bien que Capuozzo semble avoir un temps d'avance sur Tauzin. De plus, sa polyvalence au centre pourrait également lui permettre de grappiller du temps de jeu, dans un effectif XXL, où les places sont plus que chères.