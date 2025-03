RUGBY. Et si les Lions britanniques affrontaient la France ? Ce rêve pourrait devenir réalité

Pour la première fois, l’annonce du groupe des Lions se fera en public. Entre tradition bousculée, rêve de sélection et dilemmes pour certains joueurs, la tournée de 2025 s’annonce déjà électrique.

Les Lions britanniques et irlandais bousculent les codes ! Le 8 mai prochain, c’est devant plus de 2000 supporters, en plein cœur de l’O2 Arena de Londres, que sera dévoilée la liste des heureux élus qui auront l’honneur de représenter les Îles Britanniques en tournée en Australie. Une grande première pour cette institution vieille de 137 ans, qui adopte une approche plus spectaculaire et proche de ses fans.

6 Nations. ''Il peut dire ce qu'il veut'', Andrew Porter défie les critiques après la blessure de Dupont

À la tête de cette équipe, Andy Farrell, l’homme qui a redonné des couleurs à l’Irlande, aura la lourde tâche de composer un groupe pour défier les Wallabies. Dix matchs, dont trois tests cruciaux contre l’Australie, sont au programme de cette expédition. Un défi majeur pour cette sélection mythique, qui reste sur une défaite frustrante dans la série face aux Springboks en 2021 (2-1).

Un avant-goût de l’avenir face aux Bleus ?

Cette tournée en Australie pourrait aussi être un prélude à un affrontement historique contre… le XV de France ! En coulisses, la FFR discute activement avec les "Home Unions" pour organiser, probablement en 2027, un match événement entre les Lions et les Bleus.

Une affiche qui fait déjà saliver et qui marquerait une nouvelle étape dans la rivalité entre le rugby français et britannique. D’ici là, les Lions ont une mission en Australie : montrer que cette nouvelle génération a les armes pour dominer à nouveau l’hémisphère sud.

Jack Willis, un choix cornélien entre Toulouse et les Lions

Mais si la sélection est une consécration pour les joueurs britanniques, elle pose aussi des problèmes de calendrier. C’est le cas de Jack Willis, le flanker du Stade Toulousain, qui pourrait être retenu par les Lions alors que son club disputera les phases finales du Top 14.

🎙️"C'est mon rêve de jouer pour les Lions britanniques"



Auteur d'une performance XXL face à Vannes, Jack Willis s'est exprimé sur son envie de jouer pour les Lions britanniques 🙌@StadeToulousain 🔥#STRCV pic.twitter.com/Tpccw5oGcg — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 1, 2025

L’Anglais se retrouve dans un dilemme épineux. Répondre à l’appel des Lions, une sélection prestigieuse qu’il ne peut rejoindre avec l’Angleterre en raison des restrictions de la RFU. Ou plutôt rester fidèle à Toulouse, où il est un maillon essentiel du pack et pourrait viser un nouveau Bouclier de Brennus.

Un cas qui rappelle celui de Richie Gray en 2017, qui avait privilégié son club. Mais à 28 ans, Willis sait que les occasions de porter le maillot rouge ne sont pas éternelles…