RUGBY. Coupe du monde. Déception, frustration, le XV de France réagit à la blessure d'Antoine Dupont

Le XV de France n'a pas été épargné par les blessures dans cette coupe du monde. Celle d'Antoine Dupont a particulièrement touché ses coéquipiers.

RUGBY. XV de France. Blessure Antoine Dupont : Vers une longue absence ou un forfait pour la Coupe du monde ?On saura dans les prochains jours si Antoine Dupont pourra rejouer lors de cette Coupe du monde, ou bien si le Mondial est terminé pour lui. Victime d'une fracture au visage face à la Namibie, le capitaine du XV de France va rester avec le groupe dans les prochains jours. Le temps que les médecins puissent statuer sur son cas.



Les blessures font partie du jeu. Mais l'équipe de France n'a pas été épargnée avant et pendant la compétition. On pense au forfait de son coéquipier Romain Ntamack, celui de Paul Willemse ainsi que les pépins physiques de Baille et Marchand. Sur le moment, certains de ses coéquipiers ont compris que ça ne sentait pas bon, à commencer par Charles Ollivon.





Sur le moment, il y a une interception, tout le monde part sous les poteaux, on commence à se regrouper. Et sur le grand écran, on commence à voir défiler les images. Et dès la première, on a compris, on sait ce qu’il se passe. On a compris qu’il fallait basculer sur la pénalité. Ce sont des faits de match qui arrivent assez souvent. Ça arrive, ça fait partie de notre job. On est reparti de l’avant. Pas le temps, pas la place pour tergiverser.

En zone mixte, son coéquipier au Stade Toulousain François Cros espérait que sa blessure ne serait pas trop grave. "Si c’était grave, ce serait forcément impactant pour lui et pour nous. On a quand même des numéros 9 d’expérience qui pourront prendre le relais." On ne peut cependant pas éluder l'importance d'Antoine Dupont sur les matchs.



Il y avait de la déception du côté du talonneur remplaçant Pierre Bourgarit tandis que le centre francilien Gaël Fickou se disait frustré pour lui. "Quand il est sorti, qu'on se doutait que c'était un peu grave."



Dans le camp namibien, le sélectionneur, Allister Coetzee, estime lui aussi que ça fait partie du jeu. "Ce n’était pas intentionnel. C’est arrivé vite. Dupont n’est pas l’homme le plus grand du monde. Johan est un joueur propre, il n’a jamais pris de carton rouge par le passé. Ce qui lui est arrivé n’est pas injuste, mais c’est dommage."



À ce titre, il convient de dénoncer les commentaires qui ont été postés sur les réseaux à l'encontre du capitaine de la Namibie. Pour rappel, "le harcèlement via internet (mails, réseaux sociaux...) est appelé cyberharcèlement. Il s'agit d'un délit." L'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.

Total soutien à Johan Deysel ! Déjà victime de cyberharcèlement suite à son carton rouge et son plaquage qui a blessé Antoine Dupont … Quelques exemples de messages reçus publiquement … #FRANAM #FRA pic.twitter.com/dn15hXf1le September 21, 2023