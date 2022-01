RUGBY. Coupe d'Europe. Feu vert pour la 3e journée avec l'assouplissement de la règle d'isolement

Alors que certains clubs britanniques menaçaient de boycotter la 3e journée de Coupe d'Europe, les autorités françaises ont assoupli la règle de l'isolement.

RUGBY. Champions Cup. Plusieurs clubs anglais prêts à boycotter la 3e journée ?À la veille du coup d'envoi de la troisième journée de Champions Cup, RMC nous apprend que "les autorités françaises ont décidé d'assouplir la règle de l'isolement de 48 heures imposées aux citoyens britanniques se rendant en France. Les clubs anglais et gallois pouvoir se rendre de l'Hexagone." Ainsi, les clubs de Premiership qui avaient émis l'idée de boycotter la troisième journée de Coupe d'Europe pouvoir se rendre en France. Cela concernait notamment Bath, Newcastle ou encore Sale, mais aussi les Gallois des Scarlets en déplacement à Bordeaux. La BBC nous apprend que "les voyageurs vaccinés n'auront plus besoin d'une raison impérieuse pour entrer en France ou s'auto-isoler à leur arrivée." Cependant, un test négatif, réalisé 24 heures avant de quitter le Royaume-Uni, sera obligatoire, vacciné ou non.

🏉 Feu vert pour la Coupe d'Europe de rugby : les autorités françaises ont décidé d'assouplir la règle de l'isolement de 48 heures imposée aux citoyens britanniques se rendant en France. Les clubs anglais et gallois pourront se rendre de l'Hexagone. — RMC Sport (@RMCsport) January 13, 2022

Une bonne nouvelle pour les fans comme pour l'EPCR qui avait assuré que les matchs pourraient se dérouler comme prévu. Sous réserve bien évidemment qu'il n'y ait pas de nouveaux cas au sein de chacune des formations. Auquel cas, la société organisatrice des compétitions européennes pourrait à nouveau trancher en accordant des victoires sur tapis vert ou bien en choisissant l'option du match nul.

