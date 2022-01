COUPE D'EUROPE. Quel impact ont les matchs nuls sur le classement de la Champions Cup ?

Suite à la décision de l'EPCR de considérer les matchs reportés de la deuxième journée comme des matchs nuls, on fait le point sur le classement de la Champions Cup.

Une décision qui sera très loin de faire l'unanimité au sein des clubs. Prenons l'exemple de Castres. Eux qui étaient allés chercher le bonus défensif à Limerick face au Munster, ils verront les clubs n'ayant pas joué prendre un point de plus. De même pour des formations comme le Leinster qui a perdu sur tapis vert à Montpellier, ou encore Sale qui devra concéder un match nul face à Clermont à domicile, et qui devra affronter ces derniers à Marcel Michelin. En conséquence, si le Racing reste solide leader de la Poule A avec 10 points, suivi par l'Ulster un point derrière, La Rochelle se replace 4ᵉ derrière Sale. Clermont, lui, est toujours à la 9ᵉ place, aux portes de la qualification.

Classement Poule A :

Racing 92 (10 pts) Ulster (9 pts) Sale (6 pts) La Rochelle (6 pts) Exeter (5 pts) Glasgow (5 pts) Leinster (5 pts) Montpellier (5 pts) Clermont (3 pts) Bath (2 pts) Northampton (1 pt) Ospreys (0 pt)

Dans la Poule B, le Stade Toulousain, leader à l'issue de la 1ère journée, est désormais 4ᵉ. Les Harlequins, le Munster et Leicester forment le trio de tête. Bordeaux et Castres sont 7ᵉ et 8ᵉ, juste devant les Wasps en embuscade.

Classement Poule B :