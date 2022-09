RUGBY. Coupe d'Europe. Des finales organisées en Afrique du Sud ? Non vous ne rêvez pas

A l'avenir, la finale de la Champions Cup ou de la Challenge Cuo pourrait être organisée en Afrique du Sud. L'EPCR pourrait aussi programmer les demies dans un seul stade.

Après Twickenham, Marseille et Dublin, la finale de la Coupe d'Europe va-t-elle s'exporter au-delà des frontières de l'Europe ? Dans un avenir proche, il n'est pas impossible que le titre en Champions Cup ou en Challenge Cup se joue dans un stade sud-africain. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Anthony Lepage, directeur général de l’EPCR. Dans un communiqué publié sur son site, la société en charge des compétitions européennes nous explique qu'elle réfléchit à de nouveaux territoires pour ces rencontres au sommet. "Nous ne sommes pas allés en Italie, au Portugal, à Bruxelles, en Allemagne, à Amsterdam". Il est vrai que les finales sont généralement organisées en Angleterre ou chez ses voisins celtes, et en France. En 2018, l'EPCR avait cependant choisi l'Espagne et Bilbao pour ses finales avec un certain succès : 32 543 spectateurs pour la Challenge Cup et 52 282 pour la Champions Cup. RUGBY. Champions Cup. Quelle organisation pour les matchs face aux franchises sud-africaines ?Avec l'arrivée des franchises sud-africaines au sein des Coupes d'Europe, l'ECPR voit plus loin. " J’aimerais montrer que ce territoire a besoin d’amour, car c’est une terre de rugby." Anthony Lepage compte également sur un certain chauvinisme des Européens pour faire monter la sauce. "Les Français, les Anglais et les autres diront « c’est notre tournoi et nous ne voulons pas que les Sud-Africains le gagnent ». C’est excitant". Faut-il également voir derrière cette évolution une motivation financière ? On ne peut l'exclure alors qu'un accord avec Qatar Airways a été signé en vue des voyages des franchises sud-africains vers l’Europe pour qu'elles puissent participer au United Rugby Championship mais aussi à la Champions Cup ainsi qu'à la Challenge Cup. Les supporters du vieux continent seront-ils enclins à faire le voyage jusqu'à la pointe de l'Afrique ?



La société en charge des compétitions européennes pourrait également aller dans le sens des fans en proposant un format identique à celui du Top 14 pour les phases finales. En effet, comme dans le championnat de France de première division, il n'est pas exclu que les demi-finales soient organisées dans un seul lieu à l'avenir. "Si cela peut nous aider à remplir un stade et que les fans peuvent planifier leur voyage, c’est une possibilité." L'EPCR ne se donne pas de limites et réfléchit à plusieurs projets ambitieux.