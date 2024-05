RUGBY. Clap de fin pour cet emblématique joueur des Wallabies aux 110 sélections

Sekope Kepu, légende du rugby australien et premier capitaine de Moana Pasifika, annonce sa retraite à 38 ans. Une carrière de 19 ans s'achève.

Sekope Kepu, pilier emblématique des Wallabies, a annoncé sa retraite du rugby professionnel à la fin de la saison 2024 du Super Rugby Pacific. À 38 ans, il met un terme à une carrière impressionnante de 19 ans, marquée par 110 sélections en équipe nationale australienne.

Kepu a fait ses débuts en Super Rugby et avec les Wallabies en 2008, et a depuis remporté un titre avec les Waratahs en 2014, tout en participant à trois Coupes du monde de rugby. "Les voyages, la nervosité et l'excitation du trajet en bus jusqu'au stade et de voir les supporters là-bas me manqueront."

Son parcours l’a également mené en France avec Bordeaux et en Premiership avec les London Irish, avant de revenir au pays pour jouer ses trois dernières saisons avec Moana Pasifika.

"Je savais que le moment était venu, a déclaré Kepu. J'ai réalisé mon rêve de jouer au rugby professionnellement, et même si cela va me manquer, je suis impatient de passer plus de temps avec ma famille." Il a exprimé sa gratitude envers sa femme Anna et ses enfants pour leur soutien inconditionnel tout au long de sa carrière.

Le PDG de Moana Pasifika, Pelenato Sakalia, a salué l’impact de Kepu comme capitaine : "Sa vaste expérience et son leadership ont été inestimables, surtout durant la saison affectée par le covid. Il a élevé notre équipe à des niveaux supérieurs."

Kepu, quant à lui, se réjouit de l'opportunité de se consacrer à la formation des jeunes talents, souhaitant redonner au rugby ce qu'il lui a tant apporté. "La camaraderie et la fraternité me manqueront, mais je suis excité par ce que l'avenir me réserve."

Le dernier match à domicile de Kepu avec Moana Pasifika se déroulera ce samedi 25 mai contre les Waratahs, une équipe avec laquelle il a disputé 141 matchs. Cette rencontre marquera la fin d’une ère pour un joueur qui a laissé une empreinte indélébile sur le rugby international.