Rugby Championship. Simple, basique : les Springboks dominent facilement les Argentins [VIDÉO]

L'Afrique du Sud a dominé des Argentins en manque d'inspiration et beaucoup trop indisciplinés.

Le Rugby Championship est en pleine réflexion concernant la poursuite des rencontres. La Nouvelle-Zélande pourrait se retirer de la compétition à cause de la pandémie qui repart dans le pays. On connaît la gestion de la crise par les autorités néo-zélandaises, qui n'hésitent pas à reconfiner le pays dès les premiers cas positifs. La situation a poussé la Fédération à suspendre les futures rencontres de Rugby Championship et l'Australie est furieuse face à cette décision. Pour Dave Rennie, c'est une décision unilatérale” et une "communication décevante" de la part de ses homologues néo-zélandais. Ils ont appris la nouvelle via les réseaux sociaux.

De leur côté, l'Afrique du Sud et l'Argentine avaient un match à disputer. Les Boks sortent d'une tournée face aux Lions britanniques et irlandais, de quoi les mettre en jambes face aux meilleurs joueurs européens. Et l'Argentine en a fait les frais en s'inclinant 29 à 10 ce samedi à Port Elizabeth lors de la deuxième journée de Rugby Championship. C'est donc une nouvelle défaite après celle de la semaine dernière sur le score de 34 à 12. Les Argentins n'ont jamais trouvé la brèche dans la défense adverse avec un De Allende qui a parfaitement tenu le centre du terrain. Pourtant, les Pumas ont inscrit un essai d'orgueil par Pablo Matera plus de 6 minutes après le temps réglementaire, privant ainsi leurs adversaire du bonus offensif. L'Afrique du Sud prend la tête de la compétition malgré la suite incertaine avec les All Blacks.