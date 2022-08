RUGBY CHAMPIONSHIP. L'avenir d'Ian Foster à la tête des All Blacks scellé

Le sélectionneur Ian Foster était sur un siège éjectable suite à la série contre l'Irlande en juillet et la défaite face aux Boks. Il a été conforté à son poste.

L'arrogance des Boks, la patience des vieux All Blacks, la presse étrangère analyse Afrique du Sud/Nouvelle-ZélandeAprès une série de défaites historiques, Ian Foster n'était pas certain de conserver son poste de sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. La victoire face aux Springboks lui a sans doute sauvé la tête. "Le président de New Zealand Rugby, Stewart Mitchell, a annoncé mercredi à Auckland que Foster serait en charge jusqu'à la Coupe du monde de rugby après une réunion cruciale avec le directeur général de NZ Rugby, Mark Robinson, et le directeur général de NZ Rugby,Chris Lendrum, ce mardi," nous apprend Stuff. Il y aura cependant un changement important puisque Joe Schmidt assumera un rôle d'entraîneur, aux côtés de Jason Ryan, Scott McLeod et de l'entraîneur de la mêlée Greg Feek.

Les récents changements dans la stratégie et l'apport de Jason Ryan après la série contre l'Irlande ont apparemment été suffisants. "Ian a fourni à la direction ses propres recommandations, et celles-ci ont à leur tour été recommandées au conseil d'administration qui a convenu à l'unanimité qu'il avait une confiance absolue dans le fait qu'Ian et ce groupe d'entraîneurs sont les bonnes personnes pour mener les All Blacks jusqu'à la Coupe du monde." Le dossier est donc clos. Les All Blacks ont désormais rendez-vous avec l'Argentine dans le Rugby Championship.