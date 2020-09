Rugby Championship - L'Argentine encore touchée par la COVID, s'éloigne du tournoi

Le sélectionneur des Pumas Mario Ledesma vient d’être testé positif au COVID-19 avec cinq joueurs et deux membres du staff.

Alors que les Pumas sont en pleine préparation du rugby Championship censé se disputer cet automne, la participation de l’Argentine est de plus en plus compromise. En effet, Mario Ledesma ainsi que 2 de ses adjoints ( Nicolás Fernández Miranda et Juan Martín Fernández Lobbe) sont positifs au coronavirus et 5 nouveaux joueurs (Felipe Ezcurra, Matías Moroni, Tomás Cubelli, Matías Orlando et Mateo Carreras). La sélection a été fortement touchée par le virus où 6 joueurs avaient déjà été contaminés perturbant grandement leur préparation. Viennent donc s’ajouter ces nouveaux cas aux précédents.

Pas de Rugby Championship mais une compétition locale pour l'Argentine

L’avenir de la compétition est encore incertain, selon la presse néo-zélandaise, l’Australie devrait accueillir le tournoi qui regroupe les 4 nations du sud. Avec l’Argentine cette année ?